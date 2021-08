Como desayuno, como merienda o como almuerzo a media mañana, el snack saludable que se prepara Sandra Gago funciona siempre.

El pasado 5 de enero de 2021, Sandra Gago y Feliciano López recibían su mejor regalo de Reyes Magos: daban la bienvenida a su primer hijo en común. Desde ese día, aunque con cierta discreción, la pareja nos han ido mostrando un poco a través de las redes sociales cómo está siendo su nueva vida como padres. Su día a día ha cambiado y ahora el pequeño Darío es el auténtico protagonista de sus rutinas. No obstante, la llegada del bebé no les ha impedido seguir haciendo lo que más les gusta. El tenista no ha dejado de competir y ella no ha parado de trabajar como modelo e influencer para diferentes marcas. Una labor para la que ha tenido que hacer ejercicio y cuidarse más que de costumbre. Y es que, tras el embarazo, la joven se ha esforzado por recuperar su línea. Algo que ha conseguido practicando un poquito de deporte y comiendo alimentos saludables. Entre ellos, el último snack que compartió a través de su perfil de Instagram.

El snack saludable de Sandra Gago que puedes imitar si quieres cuidar tu silueta y no privarte de un buen dulce

Hace unos días, la joven mostraba a sus más de 84 mil seguidores qué es lo que ella suele comer entre horas cuando tiene antojo de dulce. Un snack la mar de sano que no puede ser más sencillo de preparar (y que tampoco puede estar más rico). Se trata de un cuenco repleto de una mezcla de yogur, chocolate negro y nueces. Un mix que además de tener propiedades nutritivas, es ideal para cuidar nuestra piel y nuestra figura.

El yogur es un alimento muy nutritivo porque es una de las mejores fuentes de calcio, un nutriente clave para mantener una buena salud en los huesos y los dientes. También tiene un alto contenido en vitamina B12, clave en la prevención de enfermedades cardiacas. Además, de ser ideal para aquellas personas que hacéis dieta. Y es que suele ser alto en proteínas y bajo en grasas. Las nueces, por su parte, son el fruto seco con más antioxidantes. Pero eso no es todo, pues su alto contenido e vitamina E, ayuda a prevenir la retención de líquidos. Por último, el chocolate, siempre que sea de un porcentaje mayor al 70%, gracias a la fibra, da una sensación de saciedad prolongada y es bueno para la salud digestiva.

Sandra Gago no es la única fan de este snack

No es la primera vez que vemos a famosas probar este tipo de tentempiés. De hecho, Irene Rosales y Vicky Martín Berrocal suelen preparar este delicioso cuenco de yogur a modo de desayuno. Las dos sevillanas, sin embargo, según sabemos gracias a sus posts en las redes sociales, evitan el chocolate y le añaden en su lugar un poquito de fruta. Una idea que tú también puedes probar si eres de las que prefiere algo más fresquito.