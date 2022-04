La ex pareja de Kiko Matamoros se ha quedado tranquila con la partida del colaborador de ‘Sálvame’ a los Cayos Cochinos. Sería una sorpresa que la malagueña apareciera en ‘Supervivientes’, pero no sabemos si tendremos esa suerte. Todas las concursantes de este año pasaron por chapa y pintura para luego estar perfectas ante las cámaras de Honduras, pero parece que Makoke prefiere quedarse en Madrid y dedicar el cominezo de la semana a sus cuidados de belleza, como ponerse pestañas, hacerse la manicura y la pedicura. Hemos descubierto el secreto de Makoke para lucir una mirada felina y seductora: extensiones de pestañas y lifting de pestañas para rizarlas y teñirlas, un tratamiento al que las celebrities se están sometiendo en masa.

Makoke es muy rubia y sabemos que a cierta edad las pestañas no crecen con la misma densidad que cuando éramos más jóvenes, por eso ella se ha sometido a un tratamiento en el que con unas pinzas van colocando, pelo a pelo, las pestañas, las rizan y las tiñen para que parezcan más oscuras y abundantes. Este tratamiento se llama extensiones one by one y se lo ha realizado en el centro Nails Factory Monteclaro. Este es uno de sus centros de estética favoritos ya que puede hacerse varios tratamientos a la vez, manicura, pedicura y uñas, todo en uno.

Makoke apuesta por unas pestañas XXL que le durarán hasta julio

El tratamiento de extensiones de pestañas tiene un precio que oscila entre los 30 y los 40 euros, dependiendo de la técnica que usen en el centro al que vayas. Normalmente estas pestañas tienen una duración de 90 días, que es el ciclo natural de nuestras pestañas, aunque conviene ir reponiéndolas con un mantenimiento cada 3 o 4 semanas.

Es el tratamiento perfecto si tienes un evento importante y quieres que tus pestañas se vean más exageradas de lo normal, o si quieres hacer una temporada de detox de maquillaje, olvidarte del rímel y de maquillarte y desmaquillarte todos los días.

Cuida tus pestañas aplicándote aceite de ricino por las noches y ganarás densidad

Algunos de estos tratamientos a veces son muy agresivos para el folículo de nuestras pestañas; por eso recomendamos cuidarlas con crecepestañas de farmacia o con un poco de aceite de ricino aplicado con un goupillon por las noches. Algunas duermen con antifaz para evitar que las extensiones de pestañas duren más tiempo y no se vayan a los dos días. También es recomendable maquillarnos con cuidado y a la hora de lavarnos la cara no frotar los ojos con mucha energía para evitar que se desprendan. Desliza para descubrir el tratamiento de Makoke.