La acrtriz sorprendió a todos gracias a su nuevo cambio de look. Un corte y un tinte que sienta especialmente bien a las mujeres de más de 45 años.

Todas esperábamos que posase sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2021 pero, por motivos que aún se desconocen, Penélope Cruz no se pasó delante las cámaras del photocall. Solo la pudimos ver sobre el escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga junto a Paz Vega, Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar y Juan Antonio Bayona. Las dos actrices y los directores de cine eran los encargados de entregar las primeras estatuillas y, en concreto, la de Alcobendas tenía el papel de anunciar el ganador en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería. Una labor que no le podía venir más al pelo (y nunca mejor dicho), pues la actriz decidió aparecer sobre las tablas del teatro de Antonio Banderas luciendo un increíble cambio de look. Un nuevo color de cabello y un original corte que, sin duda, es perfecto para las mujeres de más de 45 años.

La actriz, que durante los últimos meses nos ha conquistado en su cuenta de Instagram gracias a su color de pelo rubio caramelo y a su favorecedor flequillo cortina de tamaño XXL; quiso deslumbrar como nunca en la fiesta del cine español y apostar por un nuevo look, mucho más maduro y adulto, que no podía sentarle mejor. Y es que Penélope Cruz, que ya ha superado la barrera de los 45 años, sabe de sobra cómo estar estupenda a cualquier edad.

El cambio de look de Penélope Cruz en los Goya, el que mejor sienta a las mujeres de más de 45 años

La chica Almodóvar (y Medem y Trueba y Colomo y Coixet y Allen…) ha querido dar un sutil baño de color a su pelo; tiñéndolo de un tono castaño oscuro muy natural y favorecedor que no podía sentarle mejor. Además, ha querido dejar atrás su flequillo abierto y ha apostado por un acertado flequillo recto, ligeramente desfilado y asimétrico que le sentaba de maravilla al llevar su melena completamente alisada.

Penélope Cruz ha vuelto ha demostrar con este cambio de look que ella, sin lugar a dudas, es una de las mujeres más versátiles de la industria del cine. Y no solo a nivel interpretativo, sino que también a nivel beauty. ¡Y es que todo le sienta de maravilla! ¿Qué os parece a vosotras el nuevo y sorprendente look de la actriz española más internacional? A nosotras, como ya intuiréis, nos encanta y mucho. ¡Es ideal!