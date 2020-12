Alba Díaz, en su Instagram, ha dejado claro que ella mejor que nadie sabie cuál es el peinado que mejor sienta a las mujeres de pelo corto.

Alba Díaz está más que acostumbrada a tener el pelo corto; pues lo lleva prácticamente a la altura de la mandíbula, en acertado bob de lo más favorecedor, desde hace ya meses. Exceptuando cuando se tiñó de color lila, su media melena suele ser de un rubio lleno de luz que no puede gustarnos más. Sin embargo, y aunque este tipo de corte no pueda sentarle mejor, debemos reconocer que es un tipo de look bastante limitado. Y es que a veces resulta muy complicado encontrar peinados con los que una sentirse cómoda luciendo el pelo corto. Y, sobre todo, peinados que den un aspecto arreglado y elegante. No obstante, la influencer parece haber encontrado la manera perfecta de peinar las melenas más cortitas; pues hay un recogido que se hace siempre que la ocasión lo requiere y que la convierte en toda una chica de revista.

La hija que tienen en común Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ parece haber heredado el buen gusto de su madre y la maña de su padre; pues para hacerse su peinado fetiche es necesario un poco de ambas. Buen gusto para saber en qué momento funciona y cuando no queda bien llevarlo y maña para poder peinarlo a la perfección, recogiendo absolutamente todos los pelos de su media melena sin que ninguno se quede por el camino. Si tú, como Alba Díaz, tienes ambas, aquí te contamos cómo conseguir el peinado que más favorece a las mujeres de pelo corto.

El peinado estrella de Alba Díaz, perfecto para las mujeres pelo corto

Se trata de un peinado extremadamente sencillo, pero para el que se necesita algo de paciencia y empeño si se busca que quede de diez. El look favorito de Alba Díaz para su pelo no es otro que la coleta baja, muy repeinada y fijada, y con la raya en medio. Un peinado que prácticamente cualquier persona puede llevar a cabo.

Para ello solo necesitas un buen peine, agua fijadora, laca y ganas. Primero debemos dividir nuestro cabello en dos, creando una raya en medio de nuestra cabeza, que parta nuestro pelo en dos partes iguales. Seguidamente, tendremos que coger una goma y atar nuestro cabello a la altura de la nuca, intentando recoger todos los pelitos que podamos. Esta debe quedar tensa y bien prieta. Finalmente, debemos pegar los pelos que no hemos podido recoger con un poco de laca, sellando el recogido y asegurándonos así que estaremos perfectas todo el día. Tres sencillos pasos que sientan divinamente. No hay más que echar un ojo a la cuenta de Instagram de Alba Díaz para darse cuenta.