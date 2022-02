Que las celebrities compran mucho online es algo que ya sabemos, sobre todo porque nadie se entera de los productos que adquieren y así evitan conflictos con marcas para las que prestan su imagen. Lo que también sabemos es que cuando compran sus cosméticos, ya no se interesan por el oro o el caviar y tampoco por productos de grandes compañías que puedes encontrar en grandes almacenes. Todo lo contrario, buscan la nueva “cosmética de autor”, con formulaciones ecológicas y principios activos premium.

Según ha podido saber SEMANA, la boutique online Ikons Gallery es la que más visitan, tiene una especie de Club, al que solo unas pocas privilegiadas pueden acceder. Nosotras ya nos hemos registrado para ir espiando y estos son los productos que más compran las famosas.

Los cosméticos preferidas de las famosas

Medias invisibles. un maquillaje corporal que disimula las imperfecciones de la piel, broncea y deja el efecto muy similar al de una media de seda. Los estilistas lo aplican para los posados en photocalls y también para producciones de moda o cine. Lo puedes extender en brazos, escote o espalda si llevas un vestido abierto. La actriz Ana Milán, la cantante Rozalén y un sinfín de famosas más lo utilizan.

Digital Cream. Esta crema de día nos ha dejado locas a todas en la redacción porque resulta que te hace más efecto si estás enviando whatssap o trabajando con el ordenador porque se activa con la luz azul que emiten los dispositivos. Es decir, que te la pones por la mañana y si estás mucho tiempo viendo la tele, rejuveneces más. Alucinante.

Eye Contour. Palabras textuales de Paula Echevarría “Lo mejor que he probado para las ojeras, sin duda. Con los madrugones que me tengo que dar, este es mi mejor aliado… Yo me lo aplico dando toquecitos y ¡ADIÓS A LAS OJERAS!. Además cunde muchísimo, así que merece la pena por el precio que tiene. Es una marca de productos 100% orgánicos y la compro online en ikonsgallery.com.

Shot Therapy. Ni cápsulas, ni sobres, lo que se lleva ahora entre las celebridades es la chupitoterapia. Si, has leído bien, unos shots concentrados para tratar la piel y el cabello que muchas llevan en el bolso.

Instant Liberation. Vicky Martin Berrocal dijo que se la aplicaba por las noches y dormía con ella. Esta mascarilla termoactiva promete dejarte la cara como el culito de un bebé. Eso sí, el precio no es apto para todos los bolsillos. Después recomiendan aplicar un sérum-crema.

Serum Dr.Dray. Demi Moore o Gwyneth Paltrow han sido fotografiadas saliendo de la clínica de Paris de estos doctores que tienen su propia línea de cosmética y que han recomendado algunas famosas españolas como Marta Sánchez o Norma Duval. Dicen que llevan muchos ingredientes de los que infiltran en su consulta, por lo que deben de ser potentes.

Albalab. Esta firma de cosmética ecológica ha pasado por el Instagram de muchas influencers como Fiona Ferrer. Su foco no está solo en el cuidado de la piel, sino también en las emociones porque sus formulaciones te hacen sentir bien gracias a los neurocosméticos que contiene. Y a liberar endorfinas…

Velvet Hydration. Esta bruma 100% ecológica la hemos visto en el tocador de Carmen Lomana o en la última película de Pedro Almodóvar. Es un elixir que puedes aplicarte en cualquier momento del día, incluso encima del maquillaje porque lo fija. Además hidrata, ilumina y reafirma.

Ilos Cosmetics. No sabemos quién usará este producto pero el envase ya lo hace irresistible. ¿A quién no le gustaría tener esto en el baño, aunque sea de adorno? El tapón es una obra de arte. Con aceite de olivo de cultivo ecológico, es un enriquecedor de lociones. Dos gotitas de este preciado elixir y tu crema se convierte en una auténtica joya cosmética.