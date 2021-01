La presentadora y colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha querido compartir con sus seguidores de Instagram cómo consigue hacerse unas ondas perfectas.

Si la ves cada semana en su sección de El Hormiguero o sigues sus pasos a través de Instagram; te habrás dado cuenta de que el cabello de Nuria Roca es una de su claras señas de identidad. Lo lleva siempre impoluto, lleno de volumen y con unas ondas que a muchas nos gustaría conseguir. Y hoy estamos de suerte; pues la periodista, aunque se ha hecho de rogar, por fin ha compartido con todas sus seguidoras uno de sus secretos mejor guardados y ha explicado, paso a paso, cómo ella ondula su cabello para lograr un resultado tan sumamente perfecto.

Así es cómo Nuria Roca consigue tener las ondas más bonitas de la televisión

Aunque ella tiene una melena bastante larga, lo cierto es que este peinado sienta de maravilla en casi cualquier tipo de pelo y corte. O si no que se lo digan a Anna Ferrer Padilla, que siempre apuesta por este tipo de ondas cuando quiere triunfar. La presentadora las hace siempre con el pelo lavado. «Lo que yo hago primero es usar el secador para quitar la humedad y luego me lo peino un poquito con un cepillo redondo», cuenta Nuria. Ella usa un secador de lujo, de la marca Dyson, uno de los favoritos de las famosas más estilosas y un cepillo que se activa con el calor. Sin embargo, todas podemos lograr estas bonitas ondas con los productos y electrodomésticos que tengamos por casa. «Una vez he quitado la humedad, lo que hago es secarme toda la parte central hacia delante», nos explica la hija de la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Ya con el pelo completamente seco, la mita de Road Trip, el divertidísimo programa de TNT, hace uso de sus tenazas. Las suyas son de la marca Remington y, como ella hizo en su momento; puedes comprarlas en Amazon por menos de 50 euros. «Es la que tiene mayor diámetro, que es la que a mí me gusta, pero se puede utilizar con menos», matiza. Con ellas, y mechón a mechón, la periodista ondula su cabello de la forma más eficaz y favorecedora; para luego fijarlo y llenarlo de volumen gracias a un spray fijador y un increíble texturizador.

¿Qué os parece el tutorial de IGTV que ha subido Nuria Roca a su cuenta personal de Instagram? A nosotros, sin duda, nos ha salvado la vida. ¡Es un vídeo paso a paso que no puede ser más útil!