La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha confesado cuál es su secreto para mantenerse en su peso y tener unos hábitos saludables día a día.

Cuando supimos que Nuria Roca compartiría sección en El Hormiguero junto a Tamara Falcó tuvimos claro que, cada noche que coincidieran junto a Trancas y a Barrancas, nos regalarían las mejores lecciones de estilo habidas y por haber. Razón no nos faltaba; pues la presentadora de televisión y la marquesa de Griñón, cada una a su estilio, suelen darnos grandes momentos fashionistas en las noches de Antena 3. Sin embargo, lo que no teníamos tan claro, es que la periodista acabaría convirtiéndose, como su compañera de debate, en toda una influencer. Ahora no solamente interesa la opinión que ella pueda dar en el programa de Pablo Motos o los looks que pueda llevar; sino que también queremos conocer cuáles son sus secretos de belleza o sus trucos para mantenerse en su peso y poder presumir de tipazo.

Hay muchos detalles que sus fans están deseando de conocer y que ella, como buena influencer, no duda en transmitir a través de su cuenta de Instagram. Algo que justamente ha hecho en una de sus últimas publicaciones en la red social; donde ha confesado qué es lo que toma para conseguir mantenerse en su peso. «Un ritmo frenético no es incompatible con cuidarse. Figurmed Metabol de Arkopharma es un complemento alimenticio 100% vegetal que me ayuda a mantener mi peso y tener unos hábitos saludables día a día»; explicaba a sus más de 836 mil seguidores a través de la plataforma.

Figurmed Metabol, el secreto de Nuria Roca para mantener su peso y presumir de tipazo

Se trata de un complemento alimenticio a base de extractos de plantas indicado en el control de peso, más específicamente, en la reducción de la grasa abdominal y del contorno de brazos. Esto se debe a que a que estos comprimidos contienen metabolaid (de ahí su nombre); un complejo innovador de extracto de verbena y flor de hibisco, asociado al té verde. Un producto 100 % de origen vegetal que consigue que una aumente la tasa metabólica, queme la grasa y controle su peso y su Índice de Masa Corporal.

Es un tratamiento a la venta en farmacias que tiene un precio de 30,50 euros (aunque dependerá del establecimiento en el que preguntes) y que promete resultados visibles y notables. Un secreto que Nuria Roca no ha querido guardar más y que nosotros agrademos enormemente que haya querido compartir con todas nosotras. ¡Es un lujo saber que nuestras famosas favoritas también tienen sus trucos para estar tan estupendas!