Desde que Marta Riesco ha conocido la fama no ha dejado de invertir en ella misma. Conseguir su mejor versión es su prioridad y nosotras lo celebramos. Después de confesar que se retocó la nariz hace años para verse mejor, ahora ha hecho pública su visita al dentista con el fin de conseguir una sonrisa de Hollywood.

La reportera del programa de Ana Rosa Quintana, que no ha dejado de estar en el ojo de la polémica desde que saliera a la luz su romance con Antonio David Flores, ha decidido ponerse en manos de un profesional odontólogo. Desde una clínica especializada en Madrid, Marta ha elegido un centro de confianza y se ha puesto manos a la obra para cambiar su imagen. Ha elegido un tratamiento de ortodoncia estética invisible, una solución discreta, para corregir la posición de los dientes y lucir una nueva sonrisa.

¿En qué cosiste el nuevo retoque estético de Marta Riesco?

La ortodoncia invisible es un nuevo tratamiento corrige los defectos en los dientes sin tener que llevar los clásicos brackets de toda la vida que se notan más. La técnica está diseñada con alineadores o férulas transparentes que se ajustan perfecta e individualmente a cada uno de los dientes. Este tratamiento vanguardista ya es la alternativa más buscada por aquellos que buscar mejorar o corregir por completo sus problemas de desviación en la posición de los dientes, apiñamiento, sobremordida…

La diferencia con el tratamiento tradicional es que los alineadores no son fijos ni van adheridos a los dientes, son de «quita y pon» y puedes retirarlos sin problema para comer o lavarte los dientes. Además están hechos de una material transparente que los hace muy discretos y prácticamente invisibles a simple vista.

El precio que tiene que pagar por sonreír más bonito

El precio de un tratamiento varía en función de la complejidad personal de cada paciente, y de la duración. El tiempo medio duración oscila entre 9 y 18 meses. El coste es elevado y, aunque está personalizado, puede superar hasta los 5.000 euros. Sin embargo, para ella, como buena influencer, es probable que el sea gratuito porque una famosa marca con clínicas dentales de renombre ha decidido mejorar la sonrisa de la periodista sin pasar por caja (o con una importante rebaja) a cambio de publicidad.

Gracias a sus mejoras físicas ha ganado en autoestima y no le importan las críticas

Según cuenta, gracias al retoque estético en su nariz consiguió mejorar su estado de ánimo y su seguridad. «Gané en seguridad y en confianza porque odiaba mi perfil y ahora ya no. Me sentí tan bien después de operarme que lo recomiendo mucho a todo el mundo que tenga un complejo», dijo.

El único problema es que le daba muchísimo miedo. «Yo tenía la nariz con la punta para abajo y era bastante grande. Nunca tuve ningún complejo, pero cuando entré al programa de ‘Ana Rosa’ y empecé a verme en la televisión, me di cuenta de que cada vez me gustaba menos, pero como soy muy miedosa no se me pasaba por la cabeza operarme hasta que un día me animé», cuenta Marta.

Todo el proceso se llevó a cabo en la clínica del Dr. Juan Peñas en Madrid. No fue una rinoplastia, por cierto, fue una cirugía ambulatoria sin anestesia general que no duró más de veinte minutos, que según cuenta la influencer es mucho más sencilla y menos agresiva. «Fue el propio Doctor quien dijo que mi nariz me afeaba la cara y que lo mejor para mi, y para verme más guapa, era operarme».