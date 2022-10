Ya podemos dejar atrás los perfumes de verano, el otoño siempre pide a gritos un perfume que soporte el frío. Aunque parezca que no, las fragancias se adaptan a la estación. Un perfume intenso es siempre más apropiado para otoño, invierno, una noche de fiesta o para frío extremo. Los aceites y las notas incluidas en los perfumes deben adecuarse a la temperatura, pues estas están formuladas para estaciones concretas. Por eso, Paula Echevarría nos ha sorprendido con su último perfume: Paula Intense, una fragancia única que no os dejará indiferentes. No os perdáis su nuevo producto de belleza.

La nueva fragancia de la influencer, creada en colaboración con la casa Puig es perfecta para darle la bienvenida al frío. En este caso, Paula se ha decantado por olores más dulzones. Asegura que le ha costado mucho dar en el clavo con el olor definitivo y que ha tenido que cambiar muchas notas, pero dice que está contentísima con el nuevo resultado.

Paula Echevarría se decanta por los aromas más dulzones en su nuevo perfume

Paula Intense tiene en común con el resto de perfumes de la actriz unas notas predominantes florales de la familia olfativa Floral Gourmand. Las notas de corazón del nuevo perfume están compuestas por freesia, lírio del valle y orquídea. Aunque esta predilección por los olores florales los ha combinado con verdaderas delicias en las notas de fondo como: el seductor coulís de frambuesa, pachulí, vainilla y el valioso ámbar, que no puede faltar en las colonias de larga duración y en las que aguantan mejor el frío.

Para que el aroma no fuera demasiado empalagoso, la actriz ha adaptado las notas de salida añadiendo aroma de pomelo, mandarina verde y grosella negra que tienen un aire más fresco y cítrico.

El resultado es un perfume súper femenino que podremos usar a lo largo de todo el invierno y en las noches que queramos dejar huella. Lo mejor de esta fragancia es que tiene un precio de solo 10,95 euros, acaba de salir al mercado y, sabemos bien, que todas las creaciones de Paula duran bien poco en las estanterías. Haceos con una antes de que se agoten y disfrutad de una fragancia elegante, moderna y poco estridente que va dejando un rastro sofisticado.