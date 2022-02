Junto con la llegada de febrero vienen cambios y nuevas oportunidades. Muchas aprovechan el inicio del mes para hacer aquello que tenían en mente, para cambiar de aires y de look. Una de las famosas que ha empezado el mes con un cambio de imagen y un nuevo proyecto laboral es Nagore Robles.

La televisiva sorprendió no hace mucho, a sus más de un millón y medio de seguidores, con un flequillo desfilado que se encuentra entre los más solicitados de esta temporada, que además favorece y si adapta con facilidad a todos los tipos de rostros y facciones. Ahora lo ha vuelto a hacer. Ella misma desde la comodidad de su hogar, con tijera en mano y sin miedo al resultado final, la influencer anunciaba en su perfil de Instagram el cambio. «Igual me he pasado cortándome el flequillo», decía son sorna a todos sus fieles.

Nagore Robles y su cambio de look: se corta ella misma el flequillo

El resultado final lo vimos pocas horas después en la gala del domingo por la noche de ‘Secret Story’: La noche de los secretos’. No arriesgó demasiado. De hecho, el cambio de imagen no es muy notable. Nagore optó por cortarse el flequillo por encima de los ojos para dar mayor protagonismo a su mirada y además le queda de lujo con su melena de largo medio.

Se trata de un flequillo que está a medio camino entre el cortina y el desfilado que, encima de ser muy fácil de peinar, es ideal porque a medida que va creciendo no cae sobre los ojos al ser más corto en el centro y más alargado en la zona de los laterales. Este tipo de flequillo tiene mucho movimiento y sienta muy bien a los rostros alargados.

Estrena nueva imagen y nuevo trabajo en la televisión

Este comienzo de mes está siendo muy bueno para Nagore, ya que no solo ha dado un paso más en lo que ha cambio de imagen se refiere, sino que ayer se hizo oficial su regreso a la casa de Guadalix de la Sierra donde participará unos días como concursante Vip en el reality ‘Secret Story‘. «Estoy super emocionada y super agradecida de que me deis esta oportunidad. Tengo unas ganas locas de verles en persona, de conocerles. Voy a pasar ahí unos cuantos días y no voy a dejar indiferente a nadie«, decía.

Su entrada está prevista para el próximo miércoles y vuelve 12 años después de su expulsión de ‘Gran Hermano‘. Ella participó en la edición número 11, y tras su paso hizo historia al ser expulsada con un 95% de los votos, -el porcentaje más alto de la historia del concurso-.