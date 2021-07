Ni por comida en Supervivientes quiso cortarse su larga melena. Ahora Melyssa Pinto se ha puesto en manos de su peluquero de confianza para cambiar de look

Aunque para muchos era la favorita para alzarse con el triunfo de esta edición de Supervivientes, finalmente tuvo que conformarse con el tercer lugar tras Olga Moreno y Gianmarco Onestini, pero Melyssa Pinto ha conquistado a casi todo el mundo tras paso por la isla la isla. Nada más llegar ya se quería ir, pero con el paso de las semanas se relevó como una magnífica superviviente, tanto por su mentalidad, su tesón en las pruebas y su relación con los compañeros. ¿Quién supera la prueba de encerrarse durante tres meses con su ex en una isla y, además, aguantar la visita de su actual pareja, por la que te dejó en su día? Pues Melyssa superó el mal trago y con sobresaliente.

No quiere desprenderse de su melena

Melyssa ya se está adaptando de nuevo a la vida en España y lo primero que ha hecho (como buena influencer que tiene más de 1,1 millones de seguidores en Instagram y da gran importancia a su imagen) es pasar por la peluquería. En el realitie, la joven ya dejó claro que no podía vivir sin su morena y larguísima melena. Ni por un suculento manjar accedió a desprenderse de ella y sólo accedió a unos pocos centímetros: «Llevó muchos años sin cortármelo. Para mí mi pelo es muy importante», aseguró.

Pero después de tres mese castigándolo, sin poder cuidarlo adecuadamente, con muchos sol, salitre y arena, las cosas cambian.

Melyssa Pinto por fin se decide a dar un cambio a su melena

Lo primero que ha hecho es acudir a su peluquero de confianza para buscar la mejor solucción para su melena: «Estoy llegando a mi peluquería de confianza porque todavía no me había arreglado el pelo desde lo de la isla y tengo trozos más largos que otros. Y no sé qué hacer, pero si me peluquero me lo aconseja, como me fío mucho de él me lo corto todavía más. Vosotros que opináis, ¿Me lo corto o no», preguntaba a sus seguidores. También le hizo la pregunta a su madre, que la acompañaba. Y su respuesta fue un rotundo no ¿Le hizo caso?

Melyssa ha acudido a su peluquería The Hair Room Girona y se ha puesto en manos de su estilista de confianza para dar un nuevo giro a su pelo. Aunque el cambio no ha sido muy radical, la diseñadora ha dejado una favorecedora melena unos centímetros por debajo del hombro, algo que para ella es todo un atrevimiento.

Melyssa ha salido del centro con la melena peinada con raya al medio, muy trabajada en las puntas y con unos sutiles reflejos más rubios para dar un punto de luz al rostro.

Las reacciones a este cambio de look no se han hecho esperar entre sus seguidores y todos lo tienen muy claro: la finalista de Supervivientes está con este corte de pelo tan guapa como siempre (o más)… Y estamos de acuerdo.