Laura Matamoros ha querido despedir el año con un acertado cambio de look que ha conseguido gracias a las mechas más bonitas del momento.

Laura Matamoros no ha querido terminar el año sin pasar por su salón de belleza de confianza y atreverse con un bonito y acertado cambio de look. La influencer, que siempre apuesta por seguir las últimas tendencias de moda y belleza pero siempre buscar la naturalidad; se ha puesto en las manos de Cora Ruíz, hair stylist en +Gente, y se ha decidido a aclarar un poquito su melena para acercarse a su tan ansiado rubio. «Me he puesto unas balayage un poquito más claras de mi color para que no se note tampoco tanta diferencia y sea un cambio abismal; explicaba la joven a sus seguidores en Instagram. Unas mechas en color miel que le sientan de maravilla que, sin duda, serán las más demandas en todas las peluquerías durante 2021.

Las acertadas y sutiles mechas de Laura Matamoros para despedir el año

La que fuera compañera de ganadora de una de las ediciones más comentadas de GH VIP se ha atrevido a hacerse un cambio de look para despedir el año. Lo ha hecho a través de la técnica balayage. Una forma muy sutil de aplicar mechas que consigue resultados de diez y que acerca a la influencer a su deseado rubio. Este tipo de mechas busca aclarar el tono de medios a puntas, sin alterar la raíz, aplicando el tinte solamente en la zona baja de la melena y a mano alzada. Es decir, de forma muy natural sin medir demasiado dónde se aplica el color. Es, sin duda, la técnica perfecta para aguantar sin pasar por la peluquería varios meses, ya que al dejar la raíz de un lado, no hay por qué temer al tan polémico efecto raíz; pero también la manera perfecta de ir aclarando nuestro pelo sin pasar por una transformación radical.

Delicadas y muy naturales, estas mechas de origen francés funcionan en casi cualquier tipo de color de pelo y sientan bien a cualquier edad. Es por ello por lo que se están convirtiendo en unas de las más demandadas en todos los centros de peluquería del momento. O si no que se lo digan a Laura Matamoros, que ha sido una de las últimas famosas en atreverse a lucir esta forma de coloración tan sutil como acertada. ¿Qué os parece el nuevo look de la influencer? ¡A nosotras nos encanta!