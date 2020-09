Si tienes una piel con acné, el uso prolongado de la mascarilla puede empeorar los brotes acnéicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Es cierto que empeora en otoño?

Surge una nueva alteración cutánea por el uso continuado de las mascarillas. ¿Qué es el mascné? Se trata de una de las afecciones más comunes que provoca el uso de la mascarilla, ya que aparece o se acentúa por el roce, la falta de transpiración de la piel y la falta de oxigenación. El acné es una afección que se presenta habitualmente en adolescentes, adultos jóvenes y en un pequeño porcentaje en personas mayores de 30 años.

A veces los efectos estéticos son importantes, puesto que las lesiones aparecen principalmente en cara, pecho y espalda afectando la autoestima del adolescente en un punto crítico de su desarrollo en que se está afianzando su personalidad, pudiéndose acompañar de afectación psicológica ya que sienten que su imagen está distorsionada. El acné es una enfermedad curable y el paciente debe acudir al profesional antes de la aparición de las secuelas, si es posible.

¿Cómo cuidar el mascné producido por la mascarilla?

– Es muy importante un correcto estudio clínico para determinar las causas del proceso, pasando después a la aplicación del tratamiento más adecuado en cada caso.

– La higiene facial es clave. Potenciar el hábito de higiene diario y también mantener la piel muy hidratada. Se recomienda realizar este hábito al menos 15 minutos antes de ponerse la mascarilla para dar tiempo a que los productos penetren en la piel.

– Prohibir la manipulación de las lesiones para evitar en lo posible la aparición de cicatrices.

– Debemos utilizar cosmética adecuada a este tipo de piel normalmente con aumento de seborrea, usando productos oil free o libres de grasa tanto en hidratantes, protectores, lociones para el afeitado o maquillajes, de lo contrario empeorara el acné.

– Actualmente hay muchos productos oil free en el mercado que podemos aplicar sin ningún perjuicio.

– Hay que evitar el contacto del pelo sobre la frente y mejillas o cualquier tipo de oclusión de las zonas afectadas porque podríamos empeorar el acné.

– Las limpiezas y extracción de comedones no debe realizarla el paciente, ni el personal no especializado (madre o hermana) sólo las personas cualificadas para ello y cuando son necesarias.

– Debemos seguir una dieta sana y equilibrada ya que algunos alimentos agravan el acné, como el cacao, frutos secos, fritos, embutidos, colas, café o productos lácteos en exceso. Se puede comer de todo si no se abusa de nada. No vale la pena seguir dietas estrictas, con ello no vamos a conseguir eliminar las lesiones de acné, al contrario, nos decepcionaremos e incluso a veces se producen abandonos de tratamiento.

– Lo que nos ayuda a mejorar y curar las lesiones es seguir el tratamiento de forma correcta y constante, así el médico puede valorar de forma fiable la evolución de las lesiones y aplicar los distintos tratamientos de forma correcta.

– Para paliar las consecuencias de la mascarilla en la piel, Ester Herranz recomienda potenciar las limpiezas profesionales faciales, realizar tratamientos de oxigenación en la piel e inyectar vitaminas.

– Debemos aplicar solo los tratamientos recomendados, ya que lo que le va bien a la vecina no tiene por que irnos bien a nosotros.

Lo esencial es no considerar el acné como una manifestación de juventud y poner lo antes posible las medidas adecuadas para evitar que queden secuelas anti-estéticas de por vida.

¿Es cierto que el acné empeora en otoño-invierno?

La temporada de frío, la vuelta al otoño-invierno, es una época en la que el acné suele volver a brotar. En verano, generalmente, las pieles con acné experimentan cierto efecto antiinflamatorio en los granitos debido a la exposición solar. Sin embargo, esto no significa que sea recomendable exponerse al sol sin protección solar o que el acné empeore con la llegada del frío. Esta patología vuelve a su curso habitual tras varios meses de exposición solar, es lo que solemos llamarle como «efecto rebote». Es decir, los efectos antiinflamantorios del sol disminuyen porque ya no existe esa exposición prolongada.

Por lo tanto, es imprescindible seguir protegiendo la piel del sol incluso en invierno. Las pieles con tendencia acneica deberán optar por protectores libres de aceites, no grasos.

«Nos encontramos con jóvenes y madres de jóvenes insatisfechos porque su acné no se cura cuando llevan solo unos días de tratamiento y no es infrecuente ver pacientes que realizan tratamientos incompletos al no ver resultados clínicos inmediatos. No hay tratamientos milagrosos y es importante seguir el tratamiento de forma correcta y constante necesitándose un tiempo para ver el resultado», explica Ester Herranz, CEO de centros Nuevo Concepto Estética Avanzada de Burgos.