¿Sabías que el exceso de exposición solar es el factor que más acelera la flacidez? También influyen otros factores externos como el estrés, llevar una mala alimentación, la falta de ejercicio, factores genéticos, alteraciones hormonales... Todos ellos provocan la pérdida de colágeno y elastina, que son los soportes que mantienen la firmeza. Al ir desapareciendo, la piel se ‘descuelga’ y es cuando se produce la temida caída. Por supuesto, para evitarlo, hay que seguir siempre unos hábitos saludables: comer sano, beber mucha agua y practicar ejercicio físico de manera regular. Pero en ocasiones, incluso siendo estrictas con todo esto, el objetivo se nos resiste. Por suerte, hoy en día contamos con tratamientos en cabina que con capaces de reafirmar y tensar de manera eficaz en pocas sesiones. ¿Uno de los más potentes? El que está probando Marta Hazas. ¿Su nombre? Morpheus 8.

La radiofrecuencia se ha convertido en uno de los tratamientos más solicitados en los centros de belleza y uno de los favoritos actualmente entre las famosas. Pero ojo, porque los avances tecnológicos avanzan a pasos agigantados, y ahora la ciencia se une a la estética con Morpheus 8, un sistema que ofrece todos los beneficios de la radiofrecuencia en perfecta armonía con la técnica del microneedling. Hablamos de uno de los protocolos más recomendados para combatir la flacidez en el abdomen, las piernas y los glúteos. De hecho, Kim Kardashian y Kourtney Kardashian ya se han declarado seguidoras de este tratamiento. Tanto que ellas mismas han mostrado en sus perfiles de redes sociales sus increíbles resultados. ¿Quieres saber en qué consiste exactamente? ¡Sigue leyendo!

Marta Hazas prueba un tratamiento antiflacidez infalible

Morpheus 8 actúa sobre el tejido subdérmico corporal para tensar de inmediato y tratar la celulitis y la grasa localizada. Básicamente combina la radiofrecuencia fraccionada con el uso de microagujas ultra finas que penetran en las capas más profundas de la piel causando un efecto antienvejecimiento. Las pulsaciones de radiofrecuencia penetran en la piel para conseguir llegar a las capas más profundas de la dermis.

Este avanzado equipo emite una potente descarga de energía, en forma de radiofrecuencia, que coagula la grasa y estimula intensamente la retracción y retensado de los tejidos, al tiempo que estimula la formación de colágeno aportando elasticidad, luminosidad y un aspecto más joven a la piel. Esta triple acción (coagulación de la grasa, contracción del tejido conectivo y calentamiento subnecrótico) permite realizar tratamientos con resultados visibles desde la primera sesión.

También te interesará Así es la sencilla pero efectiva rutina facial de noche de Marta Hazas

El tratamiento que está probando Marta Hazas, concretamente en el centro Tacha Beauty, es totalmente seguro y altamente efectivo. Sus resultados son uniformes y permanentes. No deja ninguna cicatriz, no produce daño en la dermis y no tiene riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria.

Este tratamiento brinda resultados visibles desde la primera sesión

Con respecto a las sesiones, se recomienda una media de tres, dependiendo del área a tratar y de las necesidades de cada paciente. Para evitar cualquier tipo de molestia se utiliza crema anestésica y la duración es de una hora aproximadamente. Los primeros resultados pueden verse durante los primeros días y serán completamente visibles a las tres semanas. Además, las mejoras continúan hasta los tres meses después del tratamiento. Tras la sesión es normal que, durante 5-7 días, la piel esté un enrojecida, ligeramente inflamada y con microcostras en los puntos de inserción de las agujas. Estas microcostras se caerán solas al cabo de unos días.