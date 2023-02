Si quieres renovar tus productos de maquillaje para tener un tocador repletito de novedades, has caído en el artículo que buscabas. Muchas compramos impulsivamente cuando entramos en una droguería sin tener en cuenta la calidad del producto ni el resultado que podemos obtener al usar maquillaje low cost. Lo barato sale caro. ¿Cuántos delineadores de ojos habréis usado una vez y no han vuelto a pintar nunca? Si quieres ir a tiro hecho, María José Suárez nos ha desvelado sus productos de maquillaje favoritos con los que conseguirás un make up profesional en tu propia casa.

La diseñadora de moda siempre acompaña todos sus increíbles looks con un maquillaje cuidado, natural y que saca lo mejor de sus rasgos faciales. En esta ocasión, en nuestra sección de belleza, te traemos los must have de tocador de la novia de Álvaro Muñoz Escassi, te sorprenderán por su buena calidad y su precio asequible. Todos los looks beauty de la sevillana se caracterizan por destacar sus ojos con un sombreado sutil, un delineado fino y una piel perfecta con efecto glow.

Los imprescindibles de María José Suárez: rímel, concealer y base de maquillaje

La modelo es una gran amante del maquillaje, aunque todas sus apuestas suelen acercarse más a lo clásico y poco estridente. Para ello confía siempre en la firma de su amigo Jorge de la Garza, una marca de make up que cada día está cosechando más éxitos. Os animamos a que probéis sus productos, pues en su catálogo podéis encontrar algunas novedades que podríais encontrar en firmas de lujo, pero a un precio mucho más económico. ¿Qué productos son los que usa la presentadora sin parar? El primero, la base de maquillaje Skin Perfect con protección solar 15 SPF. Este producto es ideal para pieles maduras, pues sabéis bien que proteger el rostro de los rayos uva es imperioso, sobre todo a partir de los 30 años y sea la estación que sea. Esta foundation tiene una textura poco oleosa, con una cobertura media que es suficiente para un maquillaje natural.

Por otro lado, usa la máscara de pestañas de Jorge de la Garza. La particularidad de este rímel es que si lo lavas con agua caliente, se va por completo sin dejar rastro. No te volverás a tirar 3 horas con el disco y el desmaquillante frotando tus párpados. ¿Quieres descubrir todos los productos? Desliza para ver la galería.