María Adánez ha vuelto a caer rendida ante las manos de la colorista y estilista Ana Lérida para darle a su cabello un cambio de look. La actriz ha decidido optar por un corte Blunt Bob y apostar por las mechas más buscadas de este otoño: las french balayage diamonds. ¿El resultado? Una melena rejuvenecida, llena de movimiento y con mucha más luz. La prueba de que ha salido encantada del salón es que ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram el resultado.

El nuevo look de María Adánez

Las mechas balayage llevan acompañándonos mucho tiempo, pero con el paso de los años han ido mejorando su técnica para conseguir un efecto más natural y favorecedor a todo tipo de cabellos: rubios, castaños medios y hasta morenos. ¿El secreto de las nuevas french balayage diamonds? Aclarar de manera suave el color del pelo desde medios a puntas, sin tocar la raíz. De esta manera se consigue que la melena luzca lo más brillante y sana posible sin la necesidad de tener que ser esclava constante de la peluquería.

Su salón de confianza

«A Barcelona o donde haga falta, ¡allí me tendrás! Gracias Ani y equipazo por iluminar y cuidar de mi pelo. ¡Llegó la luz!» ha escrito la actriz en su Instagram.

María Adánez tiene un salón de confianza y no piensa arriesgarse. Por eso a la actriz no le ha importado viajar hasta Barcelona. Y es que ANARA, by Ana Lérida es uno de los salones más prestigiosos de nuestro país. Es por eso que cuenta con una interminable lista de fans incondicionales de su técnica y color como la modelo Nieves Álvarez, la actriz Marta Torné o las influencers Alex Rivière, Melissa Jiménez, Belén Hostalet o Marta Carriedo.

Así se peina en casa el corte ‘Blunt Bob’

Si después de ver la foto de la actriz, se te ha metido en la cabeza cortarte el pelo igual que ella, apunta cómo tienes que peinar el blunt bob en casa: utiliza la boquilla del secador para dirigir el aire y moverlo desde la raíz hacia las puntas aplastando el pelo con las manos y pegándolo al cráneo. A continuación, utiliza la plancha para hacerte unas suaves ondas. Por último, usa un producto que ayude a fijar el peinado, como los aceites o los sérum, que además aportan brillo y ayudan a hidratar. Eso sí, solo deben usarse de la mitad del pelo hacia abajo.