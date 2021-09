La modelo Mar Flores tiene una de las figuras más envidiadas, pero ha demostrado en múltiples ocasiones que se mantiene así de estupenda porque es constante con sus rutinas deportivas y un estilo de vida sano. Este es el reto al que te puedes apuntar si quieres seguir sus pasos.

Tiene una de las figuras más envidiadas de nuestro país. La tenía cuando saltó a la fama en su juventud y triunfó como modelo y la sigue manteniendo a día de hoy, con 52 años, después de haber tenido ni más ni menos que cinco hijos. Pero como todo en esta vida, Mar Flores ha demostrado que mantenerse así de bien no es cosa de suerte o de magia, hay mucho de constancia y ha lanzado un reto a quienes quieran estar tan en forma como ella.

Entrenando con Mar Flores

Para demostrarlo, se ha propuesto una idea: contar cómo son sus rutinas deportivas diarias y retar a sus seguidores con un plan que puede resultar fácil de seguir. Se trata de un reto de 21 días que ha comenzado hoy y en el que va a ir compartiendo los ejercicios y las repeticiones que hay que hacer para que resulte efectivo.

“Compartiendo mis stories de deporte con vosotros me he dado cuenta de todas las personas a las que motivo, las que estáis interesadas en cómo se consigue estar en forma y sentirse plena a pesar de la edad”, escribía Mar Flores en las redes sociales para dar a conocer su idea.

Lo hacía con una instantánea en la que aparecía en una postura de yoga tan aspiracional como impresionante, y escribiendo al lado: “Con esta foto actual, real y sin filtros, os agradezco vuestros comentarios”, decía.

El equilibrio entre cuerpo y mente

Añadía después una reflexión: “Simplemente el hecho de serviros de inspiración como mujer, me motiva más si cabe a deciros: “Que la vida hay que vivirla, que solo se vive una vez, que no importan los problemas que la vida presente, que todo pasa y todo llega cuando menos te lo esperas, que de todo se sale con actitud positiva… y que tu cuerpo y tu mente son tu santuario y es responsabilidad tuya cuidarlos. No por vanidad, sino por los beneficios que reportan de inmediato en cuero, alma y seguridad en ti misma. A partir de ahí todo fluye”.

La modelo animaba así a sus seguidores a que se sumaran a un reto en el que el primer ejercicio que ha compartido seguro que deja a más de uno con agujetas, porque resulta duro si no se hace ejercicio con regularidad. Mar comienza con un poco de cardio para activar el cuerpo y remata con ni más ni menos que 100 sentadillas.

Ese es el secreto para sus tonificados glúteos, un ejercicio con tantas repeticiones que se vuelve muy exigente, pero que puede dar buenos resultados si se tiene la constancia que Mar Flores ha demostrado. No obstante, es importante seguir sus consejos para hacerlo de manera correcta y no acabar lesionándonos la espalda.