La joven ha posado en su cuenta de Instagram con un maquillaje de lo más deslumbrante. Te enseñamos paso a paso cómo puedes conseguirlo.

Después de las contundentes palabras que le dirigió a su madre en El programa de Ana Rosa con las que pedía que le cogiera el teléfono para no causar más daño; Rocío Flores ha seguido con su vida y ha disfrutado de un fin de semana aparentemente tranquilo. La joven, que hasta ahora no había dado su opinión sobre Rocío. Contar la verdad para seguir viva, el documental de Rocío Carrasco que ha revolucionado el país y al mundo del corazón; sigue centrada en su pareja, sus hermanos, en el concurso de Olga Moreno en Supervivientes y, cómo no, también en su faceta como influencer. A sus 25 años, y tras pasar por varios platós, la nieta de «la más grande» se está labrando una buena carrera en las redes sociales. Y su última publicación en Instagram es el perfecto ejemplo de ello. En ella, Rocío posa con un maquillaje de lo más deslumbrante digno de cualquiera blogger de belleza que se precie.

A pesar de que aún no ha promocionado firmas de belleza en su perfil de la red social; lo cierto es que viendo esta última fotografía no nos cabe ni la menor duda de que se le daría de maravilla. Y es que el maquillaje que lleva para la imagen es el claro protagonista del post. Es tan deslumbrante, sencillo y extremadamente acertado, que no hemos podido evitar buscar la forma de poder imitarlo. Algo que te traemos en este simpático artículo. ¡Ya verás como es muy fácil de conseguir!

Paso a paso: Así puedes conseguir el deslumbrante make up de Rocío Flores

En tonos dorados, cobrizos y muy pero que muy brillantes, Rocío Flores deja claro que esta primavera el maquillaje debe ser sencillo pero shiny. Es decir, con un toque deslumbrante. Un make up look muy asequible que no precisa de muchos pasos para conseguirlo. De hecho, puedes lograrlo con tan solo tres sencillos productos. El primero (y quizás el más importante), es una paleta de sombras de ojos con mucho shimmer para marcar el párpado en colores oro y cobre.

Si te fijas, hay partes del rostro de la joven que tienen un lustre distinto. Especialmente pómulos y frente. Esto se debe, sin duda, al iluminador. Es por ello por lo que el segundo producto que debes tener es un highliter. Este da ese aspecto de cara despierta y brillante que sienta de escándalo. Por último, pero no por ello menos importante, necesitas un buen rímel que consiga dar volumen y una longitud perfecta a tus pestañas. Y ya estaría. Toma la imagen de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores como referencia y, con estos tres productos, crea un fantástico maquillaje como el de ella.