Lo estamos viendo en las pasarelas y en nuestras famosas: la fantasía manda en el mundo del maquillaje. Parte de la «culpa» la tiene la exitosa serie «Euphoria» (si aún no la has visto, ya estás añadiéndola a tu lista de deseos), donde el personaje de Cassie se pone el maquillaje joya en cualquier situación. Cristalitos, purpurina, perlas, pegatinas… la imaginación manda y un buen momento para empezar a dar rienda suelta a tu creatividad es el Carnaval.

Esta propuesta, a medio camino entre el arte y el maquillaje, está ya plenamente implantada entre nuestras celebrities. Cristina Pedroche y Sofía Suescun son las últimas a las que hemos visto con esta divertida tendencia pero la propia Cristina así como Paula Echevarría, Laura Escanes, Dafne Fernandez o Hiba Abouk llevan tiempo luciendo maquillajes donde la fantasía es la gran protagonista.

¿Cómo empezar con el maquillaje joya?

Si aún no te has decidido a probarla, creemos que es una tendencia perfecta para estos Carnavales. Y, ¿por qué no para llevar en el día a día? Aunque parece un trabajo solo apto para manos de profesionales, sabiendo los trucos y los productos que hay que utilizar, está al alcance de cualquier mujer.

Una buena forma de empezar es utilizar pegatinas a modo de joyas para el rostro, para el el cuello o el escote. Se pueden utilizar en la frente o alrededor de los ojos y combinarlas con otros elementos como sombras brillantes o dibujos hechos con eyeliner. Una de las mejores zonas para romper el hielo es el área de la sien, desde el rabillo del ojo al arranque del cuero cabelludo. Podemos recurrir a un montón de elementos como lentejuelas, cristales o purpurina.

El éxito está en fijar bien las incrustaciones

Una de las claves del éxito es fijar bien este tipo de adornos. Se deben utilizan pegamentos especiales que se aplican con pinceles finos en las zonas donde queremos adherir los adornos. Basta con poner una pequeña cantidad en la base, esperar medio minuto y luego colocar la pieza sobre nuestra piel. Suelen ser productos destinados también a pegar las pestañas postizas por lo que son aptos para todo tipo de pieles.

Respecto a cómo combinarlo, lo ideal es optar por una piel limpia, con labios naturales, máscara de pestañas y un delineado sencillo. Pero, si quieres algo más rompedor, juega con sombras y eyeliners en tonos neón. Lo mejor de esta propuesta es que no sólo consigue una imagen diferente sino que además aporta luminosidad y frescura al rostro. Con un poco de práctica y mucha imaginación conseguirás un «look» de alfombra roja en pocos minutos.