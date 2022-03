Aunque no estamos acostumbradas a ver a Julia Janeiro luciendo sus uñas demasiado llamativas últimamente (más bien lleva unos cuantos meses apostando por la naturalidad y dejándolas descansar sin esmaltes), para empezar el mes de marzo la joven ha decidido poner rumbo a su salón de belleza de confianza y estrenar una manicura extrema. Y decimos extrema porque te vas a quedar boquiabierta cuando la veas, ya que la hija de María José Campanario se ha propuesto hacerle la competencia a la mismísima cantante Rosalía.

Las adeptas a las manicuras XXL dicen que resultan un poco incómodas al principio, pero que después te acostumbras y ya no puedes vivir sin ellas. No sabemos si éste será el caso de Julia Janeiro, pero lo que si tenemos claro es que con esta elección ha buscado no pasar desapercibida. En concreto la influencer ha elegido una manicura stiletto. Si todavía no la conoces, debes saber que recibe este peculiar nombre porque se compara con esos característicos zapatos de tacón muy fino y de gran altura. Vamos, que su seña de identidad es lucir las uñas extra largas y puntiagudas.

Julia Janeiro estrena la manicura más exagerada que le hemos visto hasta ahora

Aunque este 2022 las tendencias han dictado que las extravagancias quedan relegadas a un segundo plano, lo cierto es que muchas famosas siguen luciendo sus uñas de lo más exageradas. De hecho, ya sean naturales o de gel, las manicuras acabadas en punta se han convertido en las mejores aliadas para aquellas que tienen como objetivo estilizar sus manos y alargar visualmente los dedos, entre las que se encuentra Julia Janeiro.

Eso sí, la hija de Jesulín de Ubrique ha optado por un color clásico: el rojo vivo. Un tono perfecto para sumar un plus de estilo a cualquier estilismo.

Así puedes hacértelas tú misma en casa

Si tú, al igual que Julia Janeiro, eres de las que no tiene miedo a arriesgar, puedes probar a hacerte esta manicura extrema en casa. ¡Sigue estos pasos!

En primer lugar debes introducir tus uñas en un recipiente con agua y jabón durante 5 minutos, para acabar de eliminar cualquier resto de esmalte. Después, córtate las uñas rectas evitando que sobresalgan bordes irregulares. A continuación, coloca la lima en uno de los bordes de la uña y ve deslizándola hacia la punta realizando movimientos suaves y diagonales para crear la forma puntiaguda. Luego, realiza el mismo procedimiento con el otro lado. Por último, píntalas y dales una segunda capa con un esmalte transparente endurecedor.

¿Has toma nota? Entonces sigue bajando y ficha los esmaltes que necesitas para copiar a Julia Janeiro.