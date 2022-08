En verano tenemos todo el tiempo del mundo para dedicarnos al cuidado de nuestras uñas. Si somos manitas, podemos crearlas nosotras mismas en casa, si no, siempre podemos acudir a nuestra nail artist de confianza. Las uñas de nuestras celebrities siempre sirven de inspiración cuando se nos acaban las ideas. Como todo, las manicuras también se ven afectadas por las tendencias y las modas, por eso si quieres saber qué es lo que más se lleva esta temporada, ficha la manicura de Makoke, Marta Lozano, Eva Soriano o Dulceida. Te las querrás hacer todas.

En los últimos años, los centros de belleza se han llenado de esmaltes, geles y máquinas de secar de todos los tipos. Artistas internacionales como Rosalía, Bad Gyal, Cardi B o Ivy Queen desataron la locura de las uñas XXL. Desde que esto pasara, la moda de las uñas decoradas, con motivos llamativos y cortes puntiagudos y exagerados se han ido fusionando poco a poco con las manicuras más tradicionales.

La manicura shiny de Marta Lozano y los tonos pastel de Makoke son tendencia

Algunas de las tendencias más vistas de la temporada han sido las manicuras milky, o uñas translúcidas con tonos suaves y parecidos a los de nuestras propias uñas. También han arrasado la tendencia del logo rescatada de los 90, los stickers, los tribales y los colores intensos con efecto resina que ya triunfaron en otra época. Las manicuras francesas inversas, el glitter y las formas geométricas igualmente se han visto muchísimo.

Todas estas tendencias nos ofrecen un abanico de posibilidades muy amplio a la hora de elegir una manicura para la ocasión. Debemos tener claro que no es lo mismo llevar unas uñas decoradas con tribales dorados para ir a la playa que para asistir a una boda. Las manos dicen mucho de nosotras, por eso hay que adecuar los diseños a cada ocasión. Otro tip de estilo: sea el que sea el diseño que lleves, no lo descuides. Para llevar una manicura descuidada es más sencillo y elegante no llevar nada.

Desliza para ver las manicuras de Marta Lozano, Makoke o Eva Soriano y transforma tus manos en un abanico colorido de tendencias.