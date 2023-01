Makoke ha pasado por su centro de medicina estética de referencia para hacerse un nuevo retoque. La colaboradora de Telecinco, que llevaba tiempo planteándose esta intervención, ha compartido con sus fans diferentes imágenes sobre cómo ha sido este nuevo cambio facial. «Me he quedado encantada porque siempre he tenido complejo de nariz gorda, de narizota», expresaba la exmujer de Kiko Matamoros.

De hecho, la televisiva publicaba varias imágenes tumbada en la camilla del centro médico con la nariz recién retocada. «Son pequeños detalles pero que quedan súper bien, ahora me veo el perfil más bonito porque siempre me he visto la nariz como de payaso», decía la exmodelo en su último post en el que aparece con el médico mostrando el resultado final. Asimismo, señalaba en qué consistía esta pequeña intervención y cómo se encuentra tras la misma.

Makoke se ha hecho una rinomodelación con ácido hialurónico. Se trata de un tratamiento sencillo que tiene como fin remodelar y mejorar el perfil de la nariz sin necesidad de someterse a una rinoplastia y sin pasar por el quirófano. Además, se hace mediante técnicas no invasivas y el uso de rellenos faciales para conseguir un aspecto natural. En la imagen, vemos a la malagueña con su natural SIN retocar.

Así ha quedado la nariz de Makoke tras su último retoque estético de rinomodelación

Makoke se ha sometido a un retoque estético en la nariz y, hoy, por fin, podemos ver el resultado final. La madre de Anita Matamoros, que ha compartido todo el proceso, estaba muy ilusionada con su nuevo cambio.

«Me veo la nariz mucho más estilizada», ha explicado junto a la imagen con la especialista que la ha atendido. Acto seguido, la doctora Elena Bereza, quien también se encargó de mejorar el perfil mandíbula de Makoke hace pocas semanas, ha explicado que con esta técnica de rinomodelación «lo que buscamos es darle ese toque de soporte a la punta, para que se vea más estrechita».

Después de la intervención, que no suele durar más de 20 minutos, desveló que había tomado una importante decisión para corregir un complejo que tiene desde siempre.

Así, ha perfilado la punta nasal y ha corregido asimetrías y lo mejor es que a las pocas horas estaba descansando en casa porque se puede llevar una vida normal justo después de que finalice la sesión. De hecho, los resultados son inmediatos y visibles desde el primer momento y no deja marcas ni hematomas.

¿Es lo mismo la rinomodelación que la rinoplastia?

Ambas son técnicas para cambiar el aspecto de la nariz. Sin embargo, nada tiene que ver una con la otra. La rinomodelación es una técnica de medicina estética y la rinoplastia de cirugía plástica. La opción más demandada es la segunda, la rinoplastia. Aunque precisa de quirófano, es la mejor alternativa para cambiar el tamaño y la forma de la nariz, además permite mejorar y solucionar malformaciones, traumatismo y problemas respiratorios.

Frente a la rinoplastia, la rinomodelación es una alternativa para modifica la forma de la nariz sin pasar por una operación. Se lleva a cabo mediante la inyección de ácido hialurónico para minimizar imperfecciones y lograr una forma más armónica.

Como es lógico el precio entre una técnica u otra varia mucho. De acuerdo a la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial, el precio medio de la rinoplastia en España está entre los 6000 y 10000 euros. Por su parte, El coste de una rinomodelación está alrededor de 400 y 700 euros, aunque depende de muchos factores.