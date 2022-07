Por la colaboradora de ‘Viva la vida’ no pasan los años y eso queda patente con cada uno de sus looks, pero especialmente cuando llega el verano y la vemos lucir cuerpazo en biquini. ¿Cómo lo consigue? Pues además de una envidiable genética, también tiene sus trucos, que no tiene inconveniente en compartir. Una de las cosas que Makoke acaba de desvelar es que está empezando a hacer ayuno intermitente y que lleva tres días siguiendo esta nueva dieta tan de moda. Te contamos todos los detalles.

Makoke ha confesado que ha empezado a realizar el llamado ayuno intermitente. Una dieta que consiste en ayunar, en su caso, 16 horas. Los ayunos intermitentes para principiantes consisten en saltarse una de las comidas del día. La colaboradora ha elegido saltarse el desayuno y hacer la primera comida del día pasadas esas horas desde la cena. Durante la mañana solo toma bebidas edulcoradas con sacarina, café solo, infusiones o agua.

Makoke nos desvela sus trucos para hacer ayuno intermitente

Los beneficios del ayuno intermitente están ganando un montón de adeptos. Ahora es posible hacer el ayuno bajo el control de aplicaciones móviles que monitorizan las horas sin comer y los procesos por los que va pasando tu cuerpo. Makoke ha comentado que no solo lo realiza para cuidar su figura y su peso, sino por otros muchos beneficios. Durante estas horas el organismo empieza a hacer una limpieza de bacterias procedentes de los restos de comida, reduciendo la hinchazón, los gases y mejorando la microbiota intestinal. Esta demostrado que el ayuno intermitente ayuda a controlar la ansiedad, a reducir los triglicéridos, a mejorar la sensibilidad de la insulina y a reducir la grasa de nuestro cuerpo.

Otra de las preguntas que le hacían a Makoke era sobre si contaba las calorías de los alimentos que consumía. Ella ha negado rotundamente que alguna vez haya hecho esto y además, dice que intenta llevar una dieta equilibrada, reducir los hidratos de carbono por la noche y consumir más proteína para que sus músculos estén preparados para su riguroso entrenamiento.