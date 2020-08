Lorena Castell ha decidido arriesgar este verano cortando su larga melena Un cambio tan sorprendente como ideal que enamoró a todos los espectadores de Zapeando.

Es una de las colaboradoras más divertidas de Zapeando, se estrenó este año como presentadora de Top Photo y, además, regenta el Bar Ideal en Malasaña, es madre, cantante, actriz y tatuadora. Lorena Castell no puede ser más polifacética. Ya sea delante de las cámaras o detrás de la barra, la artista sabe cómo camelar al público siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, no solo todo lo que se propone lo consigue, sino que también todo lo que se prueba le sienta bien. La mujer de las mil caras (y de los mil oficios) puso fin a sus vacaciones hace unos días y quiso volver al plató del programa de La Sexta con nuevo y radical look: un corte de pelo con el que dice adiós a su larga y nos sorprende a todas.

Lo presentó a través de su cuenta de Instagram para sus más de 400 mil seguidores y luego la pudimos ver en televisión. Lorena Castell quiso terminar el verano con un corte de pelo extremo; diciendo adiós a su larga y espectacular melena para dar la bienvenida a un bob cortito que no puede sentarle mejor. Un cambio radical con el que corta por lo sano y nos muestra una nueva y favorecedora faceta. Nos lo enseñó perfectamente planchado y con la raya a un lado de la cabeza; pero solo le bastó un día para decidir experimentar con su recién estrenado pelo. Así, en el programa de ayer, la colaboradora más dicharachera decidió darle a su cabello un efecto mojado con un wet look que no pudo gustarnos más. Un nuevo ejemplo de que ella es uno de los rostros más polifacéticos de la televisión.

Bob, el corte de pelo favorito de todas

La colaboradora y artista es una de las muchas famosas e influencers que deciden darle a oportunidad a los cortes de pelos bob. Al contrario que Victoria Beckham, que lo llevaba corto a principios de los 2000, las celebs españolas deciden dar ahora el tijeretazo y apostar por el saneo de puntas extremo. La última ha sido Lorena Castell, pero antes, grandes referentes en el mundo de la moda como Tamara Falcó o su hermana Ana Boyer han dejado a un lado sus largas melenas para lucir sus bob. Sin duda alguna, un claro ejemplo de que este es uno de los cortes de pelo no solo de la temporada, si no de la década.