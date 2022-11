El lifting de pestañas se ha convertido en una de las técnicas de belleza más demandadas en los últimos tiempos. Es considerado uno de los métodos más efectivos para lucir unas increíbles pestañas naturales sin necesidad de aplicar capas y capas de rímel, pero también es el aliado de quienes no se deciden con las extensiones de pestañas.

No obstante, hay multitud de preguntas frecuentes sobre el lifting de pestañas: qué es exactamente, en qué consiste, si realmente es efectivo, si el resultado obtenido es natural…

Sundara nos despeja todas las dudas acerca de este tratamiento.

Qué es y en qué consiste

Seguro que alguna vez has pensado en la manera de tener unas pestañas largas, definidas y bonitas, o en no tener que preocuparte de la máscara de pestañas. Pues el lifting de pestañas es la técnica ideal para conseguir todos esos resultados. El tratamiento consiste en realizar un levantamiento de las pestañas: se eleva la curvatura, resaltando la expresión de la mirada y alargando las pestañas desde la raíz, sin utilizar pelo sintético.

En el lifting de pestañas se utilizan unas almohadillas de silicona con forma de media luna que se ajustan perfectamente al párpado para curvarlas desde la raíz. A continuación, se aplica un producto activador neutralizante que, en lugar de doblar el pelo, lo estira y eleva hacia la punta, hasta su máximo punto, y se deja reposar. Si las pestañas son claras, lo ideal es añadir un tinte, ya que duplica el efecto.

El resultado de un lifting de pestañas

El lifting de pestañas permite agrandar la mirada gracias a que genera un efecto de mayor longitud, llegando de forma inmediata a todos los pelos. Además, eleva la curvatura de las pestañas de forma natural, desde la raíz hasta la punta, y aumenta su espesor al colocarse, uno a uno, cada pelo natural.

Y lo mejor es que, al ser las pestañas naturales las protagonistas, es un tratamiento que resulta cómodo y efectivo. Porque las extensiones no están hechas para todo el mundo, pero por suerte existen alternativas para disfrutar de muchos de sus beneficios:

• Corrige la curvatura de las pestañas.

• Aporta espesor.

• Ahorra el tiempo empleado en maquilarse las pestañas.

• Aporta más expresión a la mirada.

• No daña ni perjudica las pestañas naturales.

Recomendaciones para el lifting de pestañas

Cuando te haces un lifting de pestañas es necesario seguir una serie de recomendaciones para sacar más partido del tratamiento, para que dure más y para que las pestañas naturales no resulten perjudicadas.

1. Evita mojar las pestañas durante las 24 horas posteriores al tratamiento, así como tampoco debes realizar actividades físicas en las que vayas a sudar.

2. No te apliques cremas, aceites o jabón en los ojos.

3. Si vas a utilizar máscara de pestañas, recuerda no aplicarla inmediatamente después de haberte realizado el tratamiento. Y, en caso de utilizarla, elige una que no sea a prueba de agua y que esté libre de aceites.

4. Evita utilizar rizadores de pestañas.

5. Para desmaquillarte los ojos emplea un tónico que no contenga aceites. Si tienes que retirar cualquier resto de máscara de pestañas o maquillaje, utiliza tónico de jengibre o hidrolato de bergamota.

¿Cuánto dura y cuál es su precio?

Suele durar aproximadamente un mes, pero siempre depende del crecimiento natural de la pestaña.

De media cuesta alrededor de unos 30 euros, aumentando a 37 euros si se aplica junto con el tinte de pestañas, lo cual es recomendable para un mejor efecto y resultado.