Cada año, las invitadas de honor a los Premios Princesa de Asturias desfilan por la alfombra con sus estudiados modelitos de gala, pero dicen, los que más saben de normas de etiqueta y protocolo, que un estilismo apropiado debe ir acompañado de un buen maquillaje. Una norma que han seguido rigurosamente la reina Letizia, regalándonos un make up fantasía que le da una dosis extra de glamour.

Como os decimos, esta cita con el pueblo ovetense no solo nos ha dejado para el recuerdo vestidos y trajes de alto impacto, también beatuy looks que recogen las tendencias más punteras de la nueva temporada. Una de ellas ha sido la Reina y su apuesta por eye-liner brillante, la mejor opción para un look deslumbrante. Ella ha perfilado la línea de las pestañas con un delicado metalizado en tonos plata que le da un punto diferente y festivo sin mucho esfuerzo y perfecto para ocasiones especiales.

Hacer este maquillaje en casa es muy sencillo. Como ves en la imagen, se trata de trazar un delineado mitad en negro y mitad en plata. Pinta la línea superior del ojo al ras de las pestañas desde el lagrimal hasta el exterior dejando un rabito al final en sentido ascendente y continuando la línea por la cuenca del ojo sin llegar a la mitad del párpado móvil. Para las sombres elige tonos tierra y difumina muy bien. Termina marcando muy bien las pestañas para dar más intensidad a la mirada.

Un truco infalible para agrandar visualmente el tamaño de tus ojos es agregar puntos de luz en lugares estratégicos, como el lagrimal. Por eso elige el eye-liner fantasía en la zona del ojo. Si no tienes maña con el eye-liner, puedes hacerlo con un poco de iluminador de la paleta de sombras, y listo.

Letizia y Leonor coordinan sus maquillajes

Hoy el maquillaje de Leonor despertada todas las curiosidades de los asistentes, fotógrafos y expertos de belleza. La sorpresa ha sido muy buena. El rostro de la heredera parecía más maduro y más maquillado que en otras ocasiones. La joven acentuaba la mirada con sombra brillante en tonos plata, en contraste con sus pestañas negras bien marcadas.

El resto maquillaje, como siempre, discreto con los labios en un tono suave suave y un toque de gloss, y cejas naturales y bien peinadas hacia arriba.