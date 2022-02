Para una influencer como ella es muy normal experimentar con productos nuevos y hacerse tratamientos faciales y seguir rutinas de belleza de día y de noche, especialmente si como Laura Escanes te dedicas a las redes sociales y debes mostrar siempre tu mejor cara ante su séquito de seguidores. Es por eso que siempre las vemos en sus redes sociales promocionando productos beatuy o contando qué pasos siguen en sus ‘skin care’.

Por suerte, casi todas las experiencias son placenteras y decimos casi porque a veces ocurren accidentes que no le hacen bien a nuestra piel y en muchas ocasiones el resultado termina siendo peor de lo que pudiéramos llegar a imaginarnos. Esto ha sido exactamente lo que le ha pasado a la mujer de Risto Mejide, quien ha publicado en su cuenta de Instagram la abrasión que ha sufrido su rostro al mezclar por error Vitamina C con Retinol en una de sus rutinas de belleza: «Casi ardo en llamas», escribía junto a una fotografía donde se observan las rojeces que han sufrido sus mejillas.

Laura Escanes y el accidente que casi le cuesta la piel del rostro

«Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con Retinol y casi ardo en llamas», explica a sus fieles. Al darse cuenta del fallo no se descuidó y de inmediato puso remedio: «Me lavé la cara con el limpiador y me puse serum hidratante solo. Esta mañana me he despertado bien». Su mala praxis nos sirve a todas y todos como experiencia para tomar nota y prestar especial atención a los productos que ponemos sobre nuestra piel.

No está de más recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y el más visible. Por eso, cuidarla a conciencia es un signo de amor propio. Al ser la primera «capa» de nuestro cuerpo tiene una función muy importante: la de protegernos de los daños externos. Por ejemplo, de la polución. Por eso su cuidado debe ser una de nuestra principales prioridades.

¿Por qué no se puede mezclar la Vitamina C con el Retinol?

Para resolver nuestras dudas nos hemos apoyado en la explicación que nos ofrecen desde L’Oréal Paris. Desde la firma nos recuerdan que tanto la Vitamina C, como el Retinol son antioxidantes. El primero aporta luminosidad a la piel y el segundo destaca por sus propiedades antiarrugas. Como son antioxidantes, los dos ayudan a prevenir e incluso mejorar el estrés oxidativo que provocan los radicales libres sobre nuestro rostro. Y ambos también destacan por su acción exfoliante. «y, justo por esto, por no sobreexponer a tu piel, recomendamos no usarlas a la vez pero sí en diferentes momentos del día».

Así, por la mañana sobre la piel completamente limpia, usa la vitamina C. «Después, no olvides aplicarte una crema hidratante con factor de protección solar (mínimo 20) y, en caso de que sea verano, una crema solar después de tu hidratante, aunque esta tenga SPF». Y por la noche acude al retinol. En resumen; estos dos productos de belleza sí se pueden mezclar, pero lo más importante es hacerlo en distintos momentos del día.