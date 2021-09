Los labios son una de las zonas más sensibles y donde también se delata el paso del tiempo. Te damos las claves para mantenerlos más hidratados y jugosos… En definitiva, más jóvenes

Los labios son una zona de transición entre la piel y la mucosa del interior de la boca. No tienen melanina, ni glándulas sebáceas, ni sudoríparas con lo cual están más expuestos y desprotegidos que el resto de la piel del rostro. Con los años vemos que, debido a la acción del sol, se resecan y deshidratan perdiendo forma y turgencia. Algo que nos da un aspecto mucho más envejecido a nuestro rostro en general.

“La piel de los labios es muy fina y sufre más que el resto del rostro, por lo cual aparecen arrugas y una deshidratación importante con los años. Además de esto, con la edad, los labios se van escondiendo hacia la boca y se hacen más finos: es un fenómeno natural y completamente normal, pero que podemos evitar con ciertos cuidados diarios y ayudándonos también de tratamientos con ácido hialurónico”, afirma el doctor Moisés Amselem.

A todo esto, la directora de iS CLINICAL España, Aura Serras, añade: “En invierno la piel se vuelve más seca y sensible, sobre todo, en los labios. Esto es debido a los cambios bruscos de temperatura, el frío y la falta de humedad que hace que aumente la deshidratación de la piel. Por ello, es importante prepararla siguiendo una serie de pasos y evitando otros, antes y durante la época de frío, con aliados que hidraten, protejan y reparen la barrera natural de la piel.”

Tips de belleza para lograr que tus labios no envejezcan

Por ello, ambos expertos nos recomiendan seguir 5 tips antiaging que nos ayudarán a tener los labios bonitos, hidratados y cuidados durante todo el año evitando que envejezcan prematuramente.

Exfólialos una vez por semana

“Es importante exfoliar nuestros labios al menos una vez por semana, ya que ayuda a retirar las células muertas dejando la zona limpia de impurezas y revelando una piel más suave y uniforme», explica Aura Serras.

Hidrátalos y protégelos con bálsamos

“Con el paso de los años la capa más superficial de los labios se debilita y aparecen pequeñas grietas y arrugas que dan un efecto envejecido a nuestros labios, por ello es importante utilizar un elixir súper hidratante y protector que, además dar una mejor apariencia a nuestros labios rellenando esas pequeñas arrugas aportando volumen y suavidad, los proteja de agentes externos ambientales causantes de la deshidratación”, asegura Aura Serras.

No utilices maquillaje permanente

“En caso de querer pintarlos es importante elegir un buen lápiz labial que los hidrate a la vez. También es importante cambiarlo cada 6 meses, ya que el producto cosmético se deteriora con el paso del tiempo y que preferiblemente sea hipoalérgico, que no lleve colorantes ni conservantes, y que no sea de efecto duradero porque nos resecan los labios”- afirma el Dr. Moisés Amselem.

Malos hábitos que también influyen

Deja malos hábitos como fumar, tomar alimentos muy calientes o humedecer constantemente los labios

“Es fundamental beber mucha agua para mantener los labios hidratados en todo momento y evitar malos hábitos como fumar o tomar alimentos demasiado calientes. También la cafeína favorece la deshidratación, por lo que debemos evitar su exceso lo máximo posible”, afirma el Dr. Amselem.

“También una costumbre habitual, sobre todo cuando nos notamos los labios secos, es humedecérnoslos con saliva para quitarnos la sensación de tirantez. Debemos evitarlo y utilizar para ello bálsamos hidratantes, ya que este hábito fomenta la deshidratación, haciendo que la saliva se evapore rápidamente y dejando sobre los labios enzimas que los resecan e irritan más», añade Aura Serras.

Mejora su apariencia con tratamientos de ácido hialurónico

“Recomiendo la infiltración de ácido hialurónico en los labios para hidratarlos y darles un aspecto más jugoso desde el interior al exterior. Este tratamiento no tiene por qué implicar un aumento de volumen, ni de tamaño, ni de forma, sino que rejuvenece nuestro propio labio dándole un aspecto más juvenil”, afirma el Dr. Moises Amselem.