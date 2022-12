Lo sabemos, ya tenéis el estilismo de Nochevieja pensado hasta el último detalle. Muchas son las que apuestan por total red looks para dar la bienvenida al año nuevo, dicen que el rojo da suerte en esta esperada noche. Por eso, si sois de las que buscáis sin parar un labial que os aguante el ritmo, tenéis que leer este artículo. Pues Georgina Rodríguez nos ha desvelado su labial rojo pasión favorito que aguanta 24 horas sin necesidad de retoques y que tiene un pigmento súper potente.

Los canapés, las copas que vienen y van, el vino y las cenas son los enemigos más conocidos de los labiales rojos. Si estáis hartas de tener que cargar con el pintalabios y de las idas y venidas al tocador para retocar el labial, os traemos el producto que os enamorará. Ya ha enamorado a la mujer de Cristiano Ronaldo y tiene buenas razones para convencernos de hacernos con él.

Se trata del 24H Infinity Lasting liquid lipstick de Wycon, tiene un precio de 14,78 euros en la página oficial. Está disponible en 15 colores si no sois de rojo pasión o si vais a llevar un maquillaje que potencie más los ojos y queréis un labial más suave que no acapare todo el protagonismo. Hay gran variedad de tonos, desde los rosas quemados, pasando por el color vino y los morados, aunque el rojo vibrante es uno de los más potentes.

Este labial líquido puede llegar a durar 24 horas. Te recomendamos un desmaquillante en formato bálsamo, bastante oleoso a la hora de retirarlo para que te sea más fácil y no tengas que frotar demasiado. Ten cuidado a la hora de aplicarlo, no te salgas, pues el pigmento se adhiere muy rápido al labio. Si quieres un acabado mate solo necesitas extender la parte roja del labial, aunque también viene con un brillo para obtener un acabado brillante y jugoso. Además la sensación es de un labial muy ligero, casi imperceptible, es súper cómodo y no transfiere pigmento ni se corre. Si quieres un acabado más brillante y con efecto mojado puedes combinarlo con un gloss transparente más denso para darle más presencia al lipstick.

El pintalabios de Georgina Rodríguez es ideal para usar en Nochevieja

Además, este labial cuenta con ingredientes muy beneficiosos para tus labios. Entre ellos, está el aceite de castor, que ayuda a que los pigmentos queden más uniformes y aportan suavidad a los labios; la vitamina E, un potente antioxidante y la vitamina C que ayuda a producir colágeno y protege la barrera defensiva de los labios.

Combínalo con un eyeliner simple para triunfar con tu make up

Para un resultado profesional debes seguir estos tips de belleza. Por un lado, utiliza un scrub para eliminar las pieles muertas de los labios y que el pigmento se extienda de una manera más uniforme. Puedes utilizar un perfilador de labios en el mismo tono para no salirte del área y así se verá más perfecto, nos libraremos de un contorno desigual.

Si vas a apostar por el rojo, te recomendamos que el maquillaje de tus ojos sea más simple. Por ejemplo, una ligera sombra tipo smokey eye o un eyeliner fino para no desviar la atención a dos puntos del rostro. Aplica un colorete en tono coral y un iluminador potente en tus pómulos para obtener un make up de 10.