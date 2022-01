Irene Rosales cambia de look y se apunta al corte de pelo que más favorece tengas la edad que tengas

Sin lugar a dudas, Irene Rosales no ha empezado el 2022 de la mejor manera. Inmersa en diferentes polémicas familiares, quiere alejarse de cualquier disputa y centrarse en ella misma. Por este motivo, no hay nada como un cambio de look y dedicarse un día a sus cuidados beauty para sentirse algo más relajada. Este miércoles, Irene Rosales se ha puesto en las manos de su peluquera de confianza para hacerse un radical cambio de look y apuntarse a uno de los peinados más tendencia de esta temporada. La mujer de Kiko Rivera ha comenzado el año pasando por su centro de belleza favorito y cortándose su melena. Además, le ha dado un nuevo toque de color a su pelo y el resultado no nos puede gustar más. Analizamos al detalle el nuevo corte de Irene.

Irene Rosales lucía una media que ha decidido cortar por lo sano. La sevillana se ha puesto en manos de los expertos y no ha escatimado a la hora de hacer «tijeretazo» en su melena y ha sorprendido a todos sus seguidores con un long bob que le favorece y mucho. Hace ya un tiempo que muchas famosas se decantaron por el corte bobo, esa melenita tan favorecedora que se resiste a dejar su trono y este invierno continuará en lo más alto. Prueba de ello es que ahora la nuera de Isabel Pantoja haya caído rendida a ella. No es la primera vez que Irene elige cortar su melena, ya que con el paso del tiempo juega bastante con su pelo.

La joven ha elegido un bob recto con capas largas para conseguir más volumen, textura y densidad. Un corte perfecto para los cabellos finos. Ha peinado su melena con la raya a un lado, por lo que le da mucho más volumen al mismo. Por si fuera poco, también ha cambiado la tonalidad de su pelo, que ahora le da mucha más luz y brillo al mismo. Aunque su melena siempre ha estado en tonos claros, ahora ha querido fijar más sus mechas rubias que le aportan mucha luz y claridad al rostro.

Ha elegido dejar atrás su melena apagada, larga y en colores más castaños para dar paso a una nuevo peinado mucho más favorecedor. Cortando su largo, añadiendo mechas rubias y dándole forma a su pelo, ha conseguido estar muy guapa y estilosa. Te mostramos el paso a paso de su cambio de look y cómo tenía antes su pelo y cómo ha logrado conseguir una nueva melena, mucho más espectacular.