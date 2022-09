«No hay mejor momento para retomar los buenos hábitos que ahora», dice la modelo. Ella reconoce que este verano se ha saltado la dieta más de lo habitual, pero por suerte siempre hay tiempo para hacer un ‘reset’ y empezar de cero. «Este verano he descuidado mi dieta más que nunca y necesitaba sentirme de nuevo ligera y en forma. Por eso me he puesto en manos de la experta en nutrición Elisa Blázquez, para que juntas consigamos resetear mi cuerpo y darle un impulso a mi dieta», ha explicado.