Con la llegada de la primavera y el buen tiempo nos entran ganas de refrescar nuestra melena. Y eso es lo que ha hecho la modelo. El pasado mes de octubre Helen Lindes nos sorprendía con un inesperado cambio de look y se pasaba al rubio más claro: «No puedo estar más feliz. La verdad es que me siento renovada», afirmaba en Instagram mostrando su nueva imagen.

Pero ahora, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la esposa de Rudy Fernández nos ha vuelto a dejar sin palabras con otro cambio radical: ¡vuelve a ser morena y ha alargado unos cuantos centímetros a su cabello! «De nuevo un cambio. No sé estarme quieta… Esta vez, regreso a los orígenes. Gracias Salón Cheska por acertar con el color respetando, como siempre, mi cabello. Y a Pablo Robledo por dejarme este pelazo», escribía junto a un vídeo mostrando el antes y el después de su paso por la peluquería.

Un color de lo más natural y rejuvenecedor que ha conseguido con sutiles reflejos

Helen Lindes ha apostado por un castaño natural con sutiles reflejos color miel que le añaden puntos de luz estratégicos al cabello y rejuvenecen su rostro al instante. Concretamente se ha decantado por unas suaves mechas babylights. Éstas son la técnica perfecta para todas aquellas que buscan un resultado muy natural, ya que tratan de imitar el efecto que deja el sol en el pelo durante el verano.

La modelo, además, ha aprovechado su visita al salón para alargar también un poco su melena con unas discretas extensiones. Lo cierto es que aunque las extensiones vivieron su época de esplendor hace algunos años, todavía son la alternativa ideal para añadir centímetros al cabello y lograr darle un aire juvenil.

Helen Lindes empieza sus vacaciones de Semana Santa con cambio de look incluido

La gerundesa ha regresado con nuevo look a su paraíso particular, Lanzarote, donde está disfrutando de las altas temperaturas de la isla junto a su marido y sus hijos. Desde allí ha presumido de su nueva melena castaña y, por unanimidad, ha enamorado a sus seguidores de las redes sociales: «Mucho más guapa de morena», «Infinitamente más guapa que de rubia», «Estás ideal», «Siempre estás guapa, pero a mi me gusta más este tono natural», son solo algunos de los comentarios y piropos que ha recibido. ¿Quieres verla ya? Sigue bajando.