Si haces una escapada por tu Comunidad Autónoma y disfrutar del turismo más cercano, apunta estas tallas mini en tu neceser y viaja con poco equipaje

A pesar de que existen restricciones de movilidad por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, el Gobierno nos permite viajar dentro de nuestra propia Comunidad Autónoma. Es el momento perfecto de disfrutar de los lugares más paradisíacos cerca de nosotros mismos y hacer una escapada a algún lugar al que siempre has querido visitar, pero por la cercanía, no le has dado importancia y has dejado de hacerlo. Es el momento de preparar tu maleta y tu neceser y poner rumbo a hacer turismo rural, a visitar alguna ciudad cercana o a disfrutar del sol en alguna playa a la que puedas viajar. Eso sí, no os volváis locas y ya que estamos cerca de casa, optar por un equipaje ligero. Por este motivo, te proponemos diferentes sets de viaje con tallas minis por menos de 15 euros.

¿Qué meter en tu neceser de viaje? Apuesta por lo minimal

A la hora de viajar, siempre buscamos la comodidad de un equipaje ligero y fácil de llevar. Ahora sobre todo en el que nuestro destino está más cerca que nunca y que buscamos aprovechar al máximo todo el tiempo en lugar de estar haciendo y deshaciendo maletas. Si bien es cierto que en cuanto a modelitos que elegimos en nuestra maleta, habitualmente nos pasamos un pelín de la cuenta (aunque ahora con el toque de queda los looks más nocturnos desaparecen de nuestra maleta), en cuestiones de belleza podemos ser mucho más minimal.

Lo ideal es que depende los días que viajes, añadas una cosa u otra. No es lo mismo si viajas varios días que necesitas productos incluido para tu cabello, que cuando haces una mini escapada de una noche, que seguramente no pases mucho tiempo bajo la ducha y aproveches para lavarte el pelo en casa. En ese caso, lo ideal es que no añadas producto de cabello: un cepillo y un coletero será suficiente.

Los imprescindibles de tu set de viaje

Pero sí que existen productos que debes incluir sí o sí en tu set de viaje. El cepillo dental y la pasta de dientes es el pack infalible que NUNCA puede faltar en tu maleta. Otro de los cosméticos imprescindibles es un limpiador y una crema hidratante para cuidar tu piel estés donde estés. El desodorante y un gel de baños también son perfectos para una higiene imprescindible en cada una de tus escapadas. Pero existen sets de viaje que incluyen diferentes productos imprescindibles en tu neceser. Toma nota a nuestras propuestas y opta por el equipaje ligero para tu próxima escapada de Semana Santa y disfruta de los rincones más bonitos que tienes cerca de casa.