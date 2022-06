La ex miss España tiene un cuerpazo a sus 54 años, no ha perdido la línea que la llevó hasta lo más alto en el mundo de la belleza y tiene muchos trucos que ha guardado bien a lo largo de los años. Raquel Revuelta nos ha deleitado con un granizado detox buenísimo y súper fresco para verano con el que no ganarás ni un gramo y que es muy sencillo de hacer. Solo necesitamos unos cuantos ingredientes, hielo y una licuadora. Te explicamos todos los beneficios de la receta y sus pasos a continuación.

Raquel Revuelta sabe bien qué alimentos mezclar para acelerar el metabolismo de nuestro cuerpo y a qué hora tomarlo. La mezcla de los ingredientes que ha elegido la presentadora es perfecta, porque tiene el dulce suficiente que proviene de la sandía, la parte sabrosa y picante del jengibre, la parte refrescante del pepino y del apio, el punto más ácido de la manzana verde y la suavidad de la bebida de soja. Una mezcla de 10, que no podéis dejar de probar este verano. Además del tino con los ingredientes, ha acertado con la hora de ingerirlo, pues este batido granizado en ayunas es lo mejor que podemos meterle al cuerpo para nivelar el azúcar en sangre y aportarle energía y agua.

El granizado detox de Raquel Revuelta nos sirve de reto de desayuno del verano

Los beneficios de los ingredientes elegidos por Raquel Revuelta son incontables. El apio es una hortaliza con muchísimas propiedades, es fácil encontrarlo en cualquier dieta en purés, sopas y en crudités, tiene efecto saciante, por lo que no picaremos tanto entre horas, es súper diurético y depurativo, y antiinflamatorio.

El jengibre es una raíz muy utilizada en la cocina de todo el mundo y, bien es sabido, que la lista de beneficios avalados por la ciencia son innumerables, entre ellos: acelerar el metabolismo, tiene un alto poder antibacteriano y en ayunas nos ayuda a perder peso. La sandía, al igual que los otros dos, es un alimento muy diurético, tiene una alta concentración de agua y fibra, por lo que nos llena y nos ayuda a perder grasa corporal. Te contamos el resto de ingredientes a continuación.