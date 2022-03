No hay nada que nos guste más que un cambio de look. Rocío Flores ha querido comenzar la primavera estrenando nueva imagen. En mitad de la vorágine familiar en la que se encuentra y tras todos los rumores de infidelidad por parte de su novio, Manuel Bedmar, la joven ha querido dedicarse un día a mimarse. Ha acudido a su centro de belleza de referencia para ponerse en las manos de los expertos y someterse a un cambio de look. Aunque ha sido en la mañana de este martes cuando ha acudido a su peluquería, ha creado expectación y no ha sido hasta varias horas después cuando ha querido publicar el gran cambio al que se ha sometido. ¿Qué se ha hecho? Te lo contamos y te mostramos el resultado final.

Analizamos el cambio de look de Rocío Flores

Al mal tiempo, buena cara. Eso es precisamente lo que habrá pensado Rocío Flores. Entre el delicado momento personal que está atravesando y los cielos nublados en gran parte de la Península, la joven influencer ha querido sorprender a sus seguidores con su gran cambio. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha compartido un vídeo en el que se puede ver el paso a paso de todo lo que se ha hecho en su melena. Y es que se ha cambiado el tono ¡y se ha cortado la melena! Analizamos el cambio de look de Rocío Flores.

«Me flipa chicos». Así se ha definido la propia Rocío Flores al ver su cambio de imagen. «Estoy en un punto de mi vida en el que me apetecía un cambio y alegría y @matteomilanohair y su equipo nunca fallan 🥰( lleva años tratando el color de mi pelo )», comenzaba anunciando antes de mostrar el resultado final. La joven ha decidido aclarar su melena y apostar por hacerse mucho más rubia. Además, ha añadido unas mechas Las Face Framing, que son aquellas mechas más rubias que se hacen en los mechones que enmarcan el rostro.

Las mechas más buscadas por las famosas, también son las de la joven

Esta fue una de las tendencias que llegó pisando fuerte en el año 2021 y que se ha ganado un hueco en las peluquerías de nuestras famosas favoritas. Este tipo de mechas se hacen en función con la tonalidad de la melena para un efecto mucho más natural. La única condición es que el tono de las mechas frontales sea más claro para aportar luminosidad a la cara. Y es que ha caído rendida al ‘contouring’ facial, que consiste en destacar ciertas facciones con la coloración capilar. Así, consiguen resaltar las mejores facciones de la colaboradora de televisión. Además, Rocío Flores se ha cortado la melena optado por un long bob ondulado que le queda genial. Te mostramos el resultado.