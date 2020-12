Es su gloss favorito. Se lo vimos sacar del bolso en una ocasión y ahora, por fin, hemos identificado cuál es. ¡Y no puede gustarnos más!

¿No os pasa que a veces, por mera curiosidad, os preguntáis qué productos utilizan nuestras royals favoritas en su día a día? ¿Con qué pasta preparan sus espaguetis a la carbonara? ¿Qué perfume hay en su balda del baño? ¿O qué bases de maquillaje aplican para estar siempre perfectas? Es natural fantasear con que visitamos palacio y cotilleamos sus armarios y despensas; que rebuscamos entre sus cosas y descubrimos, por qué no, que al final ellas son también humanas y, como tal, usan productos comunes que seguramente muchas de nosotras tengamos entre nuestras cosas. Pues bien, este acercamiento de la realeza a nuestra realidad ha tenido lugar. Y no, no nos hemos colado en sus aposentos, si no que hemos descubierto uno de los cosméticos favoritos de Kate Middleton. Concretamente, sabemos (por fin) cuál es su gloss favorito para tener siempre los labios tan brillantes e hidratados.

La primera vez que se lo vimos fue durante el Campeonato de Wimbledon del pasado año. Allí, sentada en la grada preferente, la duquesa de Cambridge sacaba de su bolso este llamativo gloss y lo aplicaba ligeramente sobre sus labios; dejando claro que es un producto que ella usa y aplica en su día a día. En aquel entonces, debido a la distancia y a la multitud, nos fue complicado averiguar de qué marca y modelo se trataba. Sin embargo, hoy por fin hemos descubierto cuál es este maravilloso gloss que ha conquistado a Kate Middleton y que pronto logrará conquistarnos a todas nosotras.

El gloss favorito de Kate Middleton: Rosa, con mucho brillo y de 20 euros

Se trata del embellecedor de labios Luminosidad Instantánea de Clarins, en concreto, el tono 01 rose shimmer de la marca. Un gloss en color rosa y ultrabrillante que sienta a la royal de maravilla. Y no nos extraña, pues este gel de labios tiene una textura de lo más suave y está perfumado con un delicioso aroma. Su fórmula consigue dar a nuestros labios un brillo tridimensional, dejándolos con un aspecto suave, carnoso y muy elegante. Además, aunque es transparente, su tono ligero permite llevarlo solo o combinarlo con cualquier color de labial que nos guste. Sin duda, un producto estrella que, como bien hace Kate Middleton, es perfecto para llevar en el bolso a diario.

Este producto, que se ha convertido en todo un éxito de ventas desde que sabemos que la royal británica lo usa con frecuencia, tiene un precio de 20 euros en la página oficial de la marca, aunque muchas perfumerías y webs lo venden a un precio mucho más asequible. ¿Se puede pedir más?