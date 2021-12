De la silicona de los años 90 (que ahora nos horroriza) al ácido hialurónico de hoy, los labios han recorrido un largo camino. Y es que… ¿Qué mujer no quiere presumir de una sonrisa perfecta y una boca jugosa? Muchas tienen miedo y no se atreven con las infiltraciones por aquello de sufrir los temidos ‘labios de pato’, aunque lo cierto es que la medicina estética ha evolucionado mucho en los últimos años y cada vez los resultados son más naturales. De hecho, se puede lograr hidratar y corregir asimetrías sin necesidad de añadir mucho volumen. Y, seguramente por este motivo, Gloria Camila Ortega se ha animado a perfeccionar sus labios.

Gloria Camila pone a punto sus labios para Navidad

La hermana de Rocío Carrasco ha acudido a su clínica de medicina estética de confianza para entrar en 2022 con la boca que siempre ha soñado. ¿El tratamiento estrella? La hidratación con ácido hialurónico. Cuando los labios están firmes, carnosos y jugosos se convierten, sin lugar a dudas, en uno de nuestros principales atractivos. El relleno con esta sustancia permite darles volumen, forma e hidratación sin necesidad de cirugía y con resultados duraderos.

La clínica MCC, que ha sido la artífice de los nuevos labios de Gloria Camila, ha querido explicar qué se ha hecho la joven exactamente: «Primero aplicamos ácido hialurónico de baja reticulación para que no proporcione volumen a los labios, sino que actúe como captador de agua. De esta forma hidratará en profundidad devolviéndoles suavidad y nutriendo la piel de la zona. La hidratación con ácido hialurónico se realiza en apenas 10 minutos».

Se aprecia un importante cambio en las fotos del antes y el después

Pues, a pesar de que la hermana de José Fernando, tal y como ha explicado ella misma, no ha querido aumentar el volumen de sus labios (solo aportarles hidratación y lograr una forma perfecta), lo cierto es que en las fotos que ha compartido en Instagram se aprecia una gran diferencia de tamaño, aunque imaginamos que simplemente puede ser debido a la inflamación, habitual en estos casos.

Sea como sea, los seguidores de Gloria Camila no han tardado en responder, y las críticas no han sido buenas: «Estás feísima con los labios así», «Mucho más guapa sin la hidratación» o «Parece un besugo», son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Las recomendaciones tras el tratamiento son evitar la luz del sol directa (más fácil ahora en invierno, no hacer ejercicio físico inmediatamente, no aplicar productos que contengan retinoides y no maquillarse los labios en las siguientes 12 horas. Así que la exnovia de Kiko Jiménez ha podido hacer vida normal e incluso acudir a su puesto de trabajo en el programa de ‘Ya son las ocho‘. ¿Quieres ver ya su antes y después? Sigue bajando.