La colaboradora de ‘Sálvame’ ha sorprendido sometiéndose a un novedoso tratamiento estético para poder presumir de piernas en verano.

Con la llegada del verano, también llegan las minifaldas, los vestidos vaporosos y los shorts. Cuanto más grados marcan los termómetros, más cortas son nuestras prendas y más nos toca lucir pierna. Algo que sabe de sobra Gema López, que ha querido comenzar la época estival poniéndose a punto y sometiéndose a un sencillo pero muy vistoso retoque estético para poder presumir en la playa y la piscina de piernas perfectas. Un tratamiento de lo más efectivo que ha querido compartir con todos sus seguidores a través de Instagram. «Algunas de vosotras me estáis preguntado que si llevo algún tratamiento para las piernas y os tengo que decir que sí, que a parte de hacer dieta y un poquito de ejercicio (aunque menos del que me gustaría) he vuelto a ponerme en las manos de las Clínicas Diego de León»; contaba a sus más de 345 mil followers.

«Con la edad combatir la flacidez es algo complicado y el aspecto blandiblú de las piernas en seguida se nota. Ellos me aconsejaron el tratamiento Thermage, que es una radiofrecuencia muy, muy potente y la verdad es que estoy contenta»; añadía. «Solo en una hora de tratamiento y una vez al año notas los resultados. Yo estoy encantada y por eso os lo recomiendo»; explicaba emocionada. Y no nos extraña, pues este retoque estético es todo un acierto.

Thermage, el tratamiento estético de Gema López para lucir piernas perfectas

Según hemos podido ver en la web de Clínicas Diego de León, se trata de un retoquito estético que se basa en un tratamiento sin cirugía para acabar con ese aspecto blandiblú, propio de la flacidez incipiente. Un tratamiento al que también se han sometido María Patiño, Terelu Campos, Makoke e innumerables pacientes más y que, debido a su alta potencia, solo precisa de una sesión para conseguir que la piel se vea más tersa, estirada, redensificada y revitalizada.

Además, este demandado retoque consigue que la piel esté más hidratada, jugosa y con un aspecto mucho más firme. Un efecto que se debe principalmente a la capacidad del Thermage para estimular el colágeno y la elastina. Gema López ha querido reforzar sus muslos, sobre todo la cara interna, donde la piel es más fina y tiende más a descolgarse con el paso de los años. Y además, también ha abarcado el contorno de las rodillas, donde se suelen acumular arrugas que se intensifican con el paso de los años. El resultado es espectacular desde la primera sesión, no hay más que ver las imágenes que la colaboradora de Sálvame publica en sus redes sociales para darse cuenta.