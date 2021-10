El exitoso experimento de Laura Matamoros para conseguir unas ondas diferentes en su pelo

Laura Matamoros es una de las ‘influencers’ españolas más activas en las redes sociales. Su perfil de Instagram es muy variado, lo que ha hecho que sus seguidores siempre esperan una publicación interesante cada día. La hija de Kiko Matamoros ha demostrado ser una persona polivalente y es capaz de compartir vídeos de su día a día en compañía de su hijo o hasta incluso recetas de cocina.

Pero ahora ha dado un paso más. Laura Matamoros ha sido capaz de mostrar cómo es capaz de usar la plancha de una firma con la que colabora para hacerse unas ondas muy diferentes a las que conocemos. Un experimento que ha terminado siendo un éxito y del que ha compartido un vídeo para así ayudar a sus seguidores más habilidosos con el cabello.

«Experimento. Me alucina este peinado, fácil y otra manera de hacer ondas. Con la @ghdspain unplugged me he retocado este peinado. Primero me hago particiones con trenzas por la cabeza, y después retoco los mechones deslizando la unplugged hacia abajo y luego hacia arriba y viceversa, haciéndolo despacio para marcar más la onda 💥 Aquí tenéis el resultado!!! Os atrevéis?», ha escrito junto al vídeo en el que muestra el proceso.

Laura Matamoros empieza poniéndose trenzas en todo el pelo

El secreto de este nuevo experimento está en hacerse particiones en el pelo, para luego hacerse trenzas gruesas. Acto seguido, Laura Matamoros coge la plancha del pelo y dar toquecitos en las trenzas. Tras hacerse todo el pelo, el secreto es quitar las trenzas una a una. Una vez que tiene todo el pelo suelto, Laura pasa de nuevo la plancha dando toquecitos de arriba a abajo, marcando así la onda. ¿El resultado El pelo se queda con unas ondas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Se queda más parecido a un pelo despeinado tras bañarse en el mar. ¡De lo más natural!