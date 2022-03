Más de diecisiete mil me gustas en Instagram recibió ayer Eva González con una fotografía donde muestra el nuevo tatuaje que se ha hecho junto a un grupo de amigos. Su casi medio millón de seguidores no ha tardado en llenar de alabanzas el nuevo compañero de la modelo: «¡Qué chulo!», escribía la mismísima Niña Pastori junto a la imagen. «¿Ese símbolo, significa algo?», preguntaba otro seguidor. Pues sí, el nuevo diseño que luce en su antebrazo tiene una historia detrás.

En el post publicado por la presentadora podemos ver una imagen, en blanco y negro, y el mini tatuaje en forma de asterisco, hecho de forma minimalista y con trazos finos y muy pulidos. Pero no está escondido, a pesar de su pequeño tamaño, Eva verá cada día este símbolo en su brazo y se acordará de sus amigos. Y es que se trata de un diseño que comparten todos los integrantes de su grupo más íntimo. También añadió un título a la publicación: «Cuestión de piel». Por algo dicen que los amigos son la familia que elegimos. Y qué bonito es grabar ese amor verdadero en la piel.

Eva González ya cuenta con varios tatuajes repartidos por el cuerpo

Muchas famosas son fans confesas de los tattoos. Casi siempre esconden detrás un significado y otras ocasiones lo hacen por pura estética. A parte del nuevo que os hemos enseñado hoy, la andaluza también tres más. Uno de los más llamativos lo lleva a la espalda. Se trata de un diseño tribal en el homóplato, cuya intención desconocemos pero sí solemos ver cada vez que luce algún vestido con la espalda al descubierto. Aunque nunca ha contado qué significa, sí ha desvelado que se arrepiente de habérselo hecho y que incluso quiere deshacerse de él.

En el empeine del pie luce otro escrito en árabe, en el que pone su nombre. Es una palabra que para ella guarda un menaje especial. Se lo hizo con una amiga durante un viaje a Marruecos. Al ser preguntada por él, ha reconocido públicamente, en varias ocasiones, que es muy especial para ella y que es el único del que no se arrepiente. «Fue un viaje especial para nosotras y nos tatuaremos juntas. Es una amiga que es como mi hermana». El diseño del tercer tatuaje lo lleva en la parte trasera de la pierna y siempre que lleva sandalias salen a relucir.

La modelo consigue arrasar con todo lo que luce

Desde luego, la sevillana es una fuente de inspiración fashion inacabable para nosotras. Y es que sus looks, siempre sofisticados, se han colado entre los más apreciados por las que más saben de moda. Ahora además debemos añadir que también sus tatuajes objeto de deseo.

Se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas del planeta al tener uno de los físicos más espectaculares que no empeoran con el paso de los años. La belleza de la modelo no pasa desapercibida, pero ella quiere dejar claro que no luce perfecta únicamente por los milagros de la genética sino que tiene un estilo de vida saludable. No solo cuida su figura con dosis de deporte, también es muy estricta cuando llega el turno de comer, optando siempre por menús saludables. Y es que para lucir espectacular con todo lo que se ponga, es necesaria una férrea disciplina alimenticia y buenas dosis de motivación.