Cuesta tan solo 3,50 euros y es, sin duda, toda una revolución. Y es que esta esponja mágica cambia de color para que sepas cómo y cuándo maquillarte.

Desde que llegó a nuestras vidas la esponja aplicadora elíptica (también conocida como beauty blender) no hemos vuelto a maquillarnos de la misma manera. Esta pelota cilíndrica, con forma de huevo, creada específicamente para la aplicación de bases de maquillaje fluidas y en crema, pero que también se utiliza con primers, polvos de fijación, correctores y sombras de ojos ha revolucionado el mundo de la belleza y, sobre todo, nuestra bolsa de aseo. Antes usábamos las manos o una brocha para llenarnos la cara de color y perfección; y ahora utilizamos beauty blenders para ahorrarnos tiempo y mejorar la aplicación del producto. Pues bien, si pensabas que la revolución había acabado aquí, estabas muy equivocada. Y es que ahora You Are The Princess ha creado una esponja mágica que cambia de color para ayudarte a conseguir resultados diez.

La firma española ha evolucionado una de sus esponjas más básicas (y también una de las más vendidas en nuestro país), ofreciendo ahora nuevas ventajas. Y es que esta nueva esponja mágica cambia de color al contacto con el agua. Un detalle muy original que nos hace muy sencilla la tarea del maquillaje; pues ahora podemos saber solo con mirarla cuándo está lista para su uso.

La esponja mágica que necesitas ya en tu bolsa de aseo

El material poroso con el que está diseñado esta esponja mágica, además, permite el codiciado acabado efecto aerógrafo. Lo que hace que sea la preferida por los profesionales del maquillaje, ya que, al humedecerla, retiene la cantidad justa de agua para una aplicación de maquillaje muy natural y uniforme. Por si fuera poco, gracias a su punta, esta también se adapta a la perfección a todas las curvas del rostro (contorno de ojos, boca, aristas de la nariz…), lo que hace que sea una herramienta ideal para las amantes del maquillaje.

Sin embargo, si hay algo que nos ha conquistado de cabeza, eso es su precio. ¡Cuesta menos de 4 euros! Concretamente, 3,49 euros. Un chollo al alcance de todos los bolsillos (y todas las bolsas de aseo) que tiene un gustoso tacto de terciopelo y que dejará tu piel increíblemente lisa y uniforme. Sin lugar a dudas, una auténtica revolución que esperamos que haya llegado para quedarse. ¡Nos parece una auténtica fantasía! ¿Y tú, has probado ya lo último en cuanto a esponjas de maquillaje se refiere? Es el momento, aún puedes llevarla en tu maleta en estas vacaciones de verano.