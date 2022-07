Las ensaladas frescas son el plato estrella con la llegada del verano y el calor. Y es que la mezcla de verduras, hojas verdes, legumbres (e incluso frutas) aporta las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Además, las ensaladas también ayudan a mantener el cuerpo hidratado, añaden una buena dosis de fibra, nos llenan de energía y, sobre todo, aportan muy pocas calorías, por lo que se convierten en la opción perfecta para mantener la báscula a raya.

Aunque eso sí, hay que reconocer que muchas veces nos cansamos de comer siempre la misma receta y acabamos añadiendo a nuestra comida salsas demasiado grasas. ¡Pero eso se acabó! Porque ahora Virginia Troconis nos acaba de desvelar su ensalada favorita para no dejar de disfrutar, sentirse saciada por más tiempo y no engordar ni un gramo. ¿Quieres saber qué ingredientes incluye? ¡Apunta!

La ensalada de Virginia Troconis está deliciosa y no engorda nada

Sabemos que la mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ es una auténtica fan de la vida sana. De hecho, no hay semana que no nos muestre sus rutinas de ejercicio y sus batidos saludables con los que consigue acelerar el metabolismo y perder peso. Por eso, ahora no nos ha extrañado que la ensalada preferida de Virginia Troconis esté basada en ingredientes ricos pero llenos de beneficios saludables: lechuga, rúcula, zanahoria, tomate, aguacate, maíz, aceitunas y cebolla. Todo con un chorrito de aceite de oliva y sal.

Pero recuerda: si tu objetivo este verano es perder peso (o al menos mantenerte) el mejor aliño que puedes utilizar es el aceite de oliva, que contiene grasas saludables. Eso sí, siempre sin excederte con las cantidades, ya que a pesar de todas sus bondades, también es muy calórico: una sola cucharada contiene unas 135 calorías.