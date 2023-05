El ranking de los mejores 'looks beauty' de la Met Gala

4 de 10

Billie Eilish La joven cantante lució un elegante maquillaje que resaltaba sus ojos azules. Línea de agua perfilada con negro, rímel, sombra dorada, cejas laminadas y labios satinados fueron las claves de su make up. No obstante, su peinado repleto de encajes y lazos completó su increíble look de gala.

Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/Shutterstock (13893703iw) Billie Eilish The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Benefit, celebrating the opening of the Karl Lagerfeld: A Line of Beauty exhibition, Arrivals, New York, USA - 01 May 2023