Ana Milán ha admitido que usa este aceite corporal de Clarins y que es un must have en su neceser de viaje. Ella lo utiliza después de la ducha para combatir al "jet lag", pero lo mejor es que tiene muchos beneficios para la piel. Si tienes la piel seca o agrietada, buscas eliminar la celulitis o quieres tonificar tu piel, no podrás dejar de usarla.