¿Cuántas de nosotras soñamos con tener una melena rubia, larga, brillante, con volumen, saludable…? Seguramente muchas. Aunque esta suerte solo la tienen unas pocas. Por eso nos cuesta asumir que algunas privilegiadas decidan de vez en cuando cortar su pelo por lo sano (aunque al ver el resultado acabamos por entenderlo). Y este es el caso de Edurne.

La cantante ha decidido dar la bienvenida al mes de agosto con un inesperado cambio de look. Sin pensarlo dos veces ha puesto rumbo a la peluquería para renovar su imagen y nos ha sorprendido con un corte de lo más fresco y favorecedor. Se trata del ya conocido como corte midi, una apuesta infalible para las que buscan una melena desenfadada, joven y con mucho movimiento.

Edurne cambia radicalmente de look y se pasa al corte de moda

El corte midi lleva varios años postulándose como el más buscado entre las mujeres más estilosas. Y temporada tras temporada consigue que alguna que otra famosa caiga rendida a él: Vanesa Lorenzo, Blanca Suárez, Julia Roberts, Olivia Palermo o Hailey Baldwin han sido solo algunas de las que ya lo llevaron en el pasado.

Lo cierto es que es un término medio entre la melena XXL y la media melena. Una largura que sienta de maravilla a todos los cabellos: rizados, ondulados o liso tabla. Además, este corte es bastante fácil de mantener, perfecto para las que no quieren ser esclavas de la visita al salón cada pocas semanas.

Edurne avisó de su nuevo look con una fotografía donde podíamos ver gran parte de su cabello en el suelo. Y en ese momento dudamos de si la decisión que había tomado sería todo un fracaso. ¡Pero nada más lejos de la realidad, porque no puede estar más espectacular! La veterana del miembro del jurado de ‘Got Talent‘ ha logrado sanear su pelo a golpe de tijera y sumarse un plus de estilo indiscutible.

¿Quieres ver el resultado? Aviso: es posible que después quieras hacértelo tú también… ¡Sigue bajando!