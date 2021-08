La influencer ha usado cinco esmaltes de cinco colores diferentes para su nueva manicura y el resultado no puede ser más sorprendente.

Después de pasar un mes en Ibiza rodeada de influencers y famosos entre villas, restaurantes de lujo, yates y playas; Dulceida ha vuelto a su querida Barcelona para descansar un poco, recargar las pilas y ponerse a punto para seguir disfrutando de lo que queda de verano. En su regreso a la ciudad condal, la joven ha pasado por algunos de sus restaurantes favoritos de la capital, se ha reencontrado con amigos y familiares y ha querido acudir a su centro de uñas de confianza para renovarse la manicura. Una visita de lo más especial en la que ha querido llenar sus garritas de colores.

Ha sido en Prettify, un centro especializado en manicura y pedicura situado en Muntaner (Barcelona), donde Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha querido llenarse las uñas de colores y sorprendernos a todos con el diseño más llamativo del verano. Y es que, por si un solo tono de esmalte fuera mucho, la joven ha usado un total de cinco colores diferentes para lograr un efecto de lo más acertado. Un patrón muy original que, sin duda, estamos deseando copiar en lo que queda de temporada.

Así es la nueva y sorprendente manicura de Dulceida ¡llena de colores!

En sus manos, la influencer ha creado un patrón desigual, de inspiración tie dye que, en tonos vibrantes pero con acabado pastel, daban un aspecto muy estival a sus uñas. Se trata de un diseño hecho a mano alzada, sin normas ni reglas, en el que se entrelazan cinco colores diferentes. Todos ellos, eso sí, de la marca Semilac. Naranja, fucsia, vainilla, verde aguamarina y amarillo que se traducen, para las expertas en esmaltes, en los tonos 235, 367, 050, 558 y 117. ¡Una combinación ideal para esta última racha de verano y que, desde aquí, te recomendamos que pruebes!

No obstante, la manicura no es lo único que Dulceida se ha hecho en el salón de uñas Prettify. Y es que la joven catalana también ha querido renovar las uñitas de sus pies y acertar con una pedicura a conjunto con las uñas de sus manos. En este caso, en lugar de utilizar diferentes tonos, solo ha utilizado el intenso color naranja. Un tono que recibe el nombre de Let the story begin (deja que la historia comience) y que es toda una declaración de intenciones para lo que queda de verano. ¿Querrá pisar fuerte y empezar nuevos proyectos? ¡Esperamos saberlo pronto!