Desde que Rocío Flores salió de ‘Supervivientes‘ hemos visto a una Rocío mucho más atrevida, sensual y a la última en cuestiones de estilo. Vistiendo los bolsos de las firmas más exclusivas y llevando las prendas más estilosas, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco está mostrando una nueva imagen de ella. Una imagen cada vez más trabajada y que cada día le preocupa más. Prueba de ello es que se está convirtiendo en una asidua a los retoques estéticos y tratamientos de belleza que potencian su belleza ya natural. Este miércoles, sin irnos más lejos, se sometió a un doble retoque estético. ¿Qué se ha hecho?

Rocío Flores ha acudido a su clínica de confianza para retocarse

La transformación de Rocío Flores en Honduras ha sido espectacular. Después de perder más de 15 kilos, quiere seguir cuidando su imagen y no le importa ponerse en las manos de los expertos que le ayuden a conseguirlo. Por este motivo, ha acudido a su clínica de confianza para retocarse la nariz y los labios. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho ahora la joven?

Ha sido la propia Rocío a través de Stories de Instagram quien ha desvelado a qué se había sometido: «Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta», ha comenzado diciendo referente a su retoque en la nariz. Y ha señalado que este pequeño retoque no duele nada y «se tarda dos minutos» Pero esto no es lo único que se ha hecho: también se ha puesto un pelín de labios, tal y como la propia Rocío ha confesado.

«Me he puesto un poquito de ácido en los labios que hacía como año y pico que no me los hacía. El labio molesta un poquito, pero tampoco duele», ha sentenciado en su conversación. Esta es una intervención sencilla que tan solo requiere de anestesia local y que en 10-20 minutos ya se ha terminado. Este es uno de los retoques estéticos más demandados por las mujeres de la actualidad que buscan unos labios carnososos, sensuales pero que también se vean naturales. Sea como fuere, Rocío Flores ha empezado el mes de septiembre dedicándose a ella misma y consiguiendo mejorarse aquellos detalles que ella quería solucionar. Tras un verano de escándalo, la vuelta al cole ha empezado con muy buen pie para la joven. Hacemos un repaso de otros retoques que se ha hecho a lo largo de estos meses.