¡Nuria Roca cumple 50 años! Y lo hace atravesando uno de los mejores momentos de su vida. La presentadora es feliz junto a su marido, Juan del Val, con el que ha formado una bonita familia. Pero además de ser afortunada en el amor, también lo es en el terreno profesional, dado que se ha convertido, sin duda, en uno de los rostros más queridos de la televisión.

Tanto es así, que gracias a su popularidad en pantalla ha logrado hacerse con un séquito de casi un millón de seguidores en Instagram. Allí, como buena influencer, comparte muchos de sus estilismos de diario, aunque también recetas e ideas de platos saludables. De hecho, ahora acaba desvelarnos uno de sus desayunos clave para mantener a raya la báscula y ganar la energía que necesita para afrontar el día. ¿Quieres saber qué incluye?

Nuria Roca nos descubre su desayuno más sano y fácil de preparar

«El desayuno es la comida más importante del día», ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Da igual que los expertos no dejen de repetírnoslo, muchas veces seguimos desayunando poco o nada, bien porque nos levantamos sin apetito o porque llevamos mucha prisa. ¡Pero a partir de ahora no hay excusas! No hace falta que pierdas mucho tiempo en la cocina. El desayuno que nos ha descubierto Nuria Roca es fácil de preparar, muy saludable y, sobre todo, está delicioso.

Fruta fresca, dos tostadas integrales con queso desnatado y un buen zumo de naranja natural. Ese es el combo elegido por la presentadora para empezar su mañana con buen pie. Pero no creas que es una elección hecha al azar, cada alimento tiene sus beneficios específicos.

Como decimos, Nuria Roca apuesta por la fruta para ganar un plus de fortaleza nada más despertar. Pero no por cualquiera. Ella opta por incluir en su desayuno una fresa, una mandarina y un puñado de frambuesas. A partir de los 40 años el organismo pierde capacidad de regeneración celular y disminuye la producción de colágeno, por ello es indispensable consumir más frutas ricas en vitamina C.

En cuanto a las tostadas, la presentadora se decanta por la versión integral. Y es que a pesar de que aportan prácticamente las mismas calorías, ayudan a lograr la regularidad intestinal. Ella disfruta la primera con un poco de queso 0% y medio aguacate, y la segunda con el mismo queso y mermelada de fresa light.

Por último, Nuria Roca completa su desayuno con un zumo de naranja. ¿Sabías que si se toma nada más despertar ayuda a activar el metabolismo? Eso sí, debe ser natural.

¿Te animas a probar este desayuno?