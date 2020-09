La actriz de ‘Élite’ ha querido seguir los pasos de cantantes como Dua Lipa o Aitana y apuntarse a las mechas más arriesgadas del momento.

Desde que la diva británica Dua Lipa sorprendiese a todo el mundo con su melena dividida en dos tonos diferentes; en la red social Tik Tok podíamos ver a miles de adolescentes y jóvenes uniéndose a esta nueva moda y decolorando los mechones frontales de su pelo. Una tendencia que convirtió, sin duda, en uno de los elementos más reconocibles de las e-girls y que no solo conquistó a las influencers del momento, sino que también llegó hasta los escenarios nacionales. Este look tan llamativo enamoró a Aitana Ocaña, la extriunfita más exitosa, que no tardó mucho en copiar a la cantante de Physical. Como la británica, la española dividió su larga melena en dos tonos: la mitad superior con su castaño natural y la capa inferior la tiñó de un tono rubio platino casi blanco que le daba un aire muy moderno. Un nuevo look que revolucionó las redes pero que también ha conquistado recientemente a Danna Paola, una de las protagonistas más queridas de Élite.

Danna Paola, la última en apuntarse al cambio de look de moda

La actriz y cantante de reguetón nos sorprendía hace unos días en su cuenta de Instagram con una imagen en la que, sin darle demasiada importancia, nos presentaba su nueva imagen. Un look mucho más radical y moderno de lo que ya nos tenía acostumbrados. La que se ponía en la piel de Lucrecia en Élite nos sorprendía imitando a Aitana y apuntándose a la última moda de la melena bicolor. Al igual que la cantante de Vas a quedarte; la vocalista de Mala Fama se ha atrevido a añadir una discretas mechas en la parte frontal y trasera de su pelo. De tal modo que si lleva el pelo recogido, viendo únicamente el flequillo y la nuca; podemos pensar que ahora todo su pelo es rubio platino.

Resulta curioso porque la actriz mexicana comparte pantalla en la serie con Miguel Bernardeau, novio de Aitana; por lo que no nos extrañaría en absoluto que la intérprete pidiera consejo a la barcelonesa. Sea como sea, lo cierto es que el resultado, aunque nos costase en un primer momento, ahora nos gusta demasiado. Estamos seguras de que no será la última celebrity en apuntarse a este cambio de look tan radical y es que, la estética asiática, debido a la cultura del K-Pop, se lleva (y mucho). ¿Qué os parece el nuevo pelo de la cantante y actriz mexicana? ¿Te encanta o lo odias?