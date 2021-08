Isabel Rábago ha confesado a través de su Instagram cuáles son los perfumes que ella usa y, sin duda, son la opción perfecta para darte un caprichito.

Mientras todas nosotras (o casi) estamos de vacaciones disfrutando de unos días en la playa o en la piscina; Isabel Rábago sigue trabajando. Y lo está haciendo incluso con más intensidad que de costumbre. La periodista pasa las tardes del fin de semana acompañando a Toñi Moreno en Viva la vida y los días entre semana colaborando con distintos medios de prensa escrita redactando artículos sobre la actualidad más rosa del momento y sentándose en la mesa del Fresh de Ya es mediodía. Sin embargo, en este verano 2021, la tertuliana además ha comenzado su andadura en las noches de Telecinco, trabajando en el nuevo programa que la cadena ha preparado para los viernes: Viva el verano; una especie de Sálvame Deluxe versión Viva la vida que sabemos que conquistó a la audiencia en su estreno junto a Ortega Cano.

Entre plató y plató, sabemos que la colaboradora de televisión no ha parado quieta en los últimos meses. Y también, porque ella misma lo ha verbalizado, que está deseosa de que llegue septiembre para que, por fin, den comienzo sus vacaciones. No obstante, y aunque Isabel Rábago ha estado muy ocupada estos últimos meses; la joven no ha descuidado en ningún momento sus compromisos laborales. Pero tampoco sus redes sociales, donde no ha dejado de compartir sus descubrimientos fashionistas y beauty. Y es de eso de lo que venimos a hablaros en este artículo, pues la periodista y jurista ha contado a sus más de 114 mil seguidores en Instagram cuáles son los perfumes que ella usa.

Estos son los perfumes que han conquistado a Isabel Rábago (y que tú también querrás usar este verano)

Isabel Rábago, que suele tener muy buen gusto en cuanto a moda y belleza se refiere, ha contado a sus fans cuáles son sus perfumes. Un dato que no sabíamos que necesitábamos pero que, ahora que lo sabemos, nos ha hecho tremendamente felices. Y es que se trata de tres fragancias diferentes, todas ellas creadas por Narciso Rodríguez, que resultan ideales para usar en estos meses de verano. Bajo el nombre de Narciso Poudrée, Narciso Ambrée y Narciso Rouge y con un precio de más de 90 euros cada uno, estos perfumes son el capricho perfecto para las amantes de los buenos olores. ¡Y es que no pueden ser más deliciosas! No nos extraña lo más mínimo que la colaboradora se haya quedado totalmente prendada de ellos, pues cada uno, a pesar de ser muy diferente al anterior, huele de maravilla.